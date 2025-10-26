Uraim, most tényleg a méret a lényeg!

Történelme és strapabírósága okán a Land Cruiser egyedülálló helyet foglal el az autóiparban. Trendek jöttek és mentek, a Toyota azonban ennél a modellnél évtizedek óta kitart az eredeti koncepció mellett: a terepjáró képességek és a megbízhatóság mindennél fontosabb, ennek feláldozása szóba sem jöhetett az új, 250-es szériánál sem. De vajon 2025-ben van erre igény? És kinek szól a legendás típus új generációja?
Valahonnan ismerős az új terepjáró
Több frissítéssel 14 éven át tartotta gyártásban a Toyota a Land Cruiser J150-es sorozatot, de hiába volt sikeres, úgy döntöttek, a 250-es modell érkezésével búcsút intenek a simulékony megjelenésnek. Olyannyira, hogy a 80-as évekbeli J60-as széria modernkori újraértelmezésének tűnik az újdonság: egy igazi kockaautót alkottak, amely ugyan kissé megosztó, de rendkívül karakteres. Érdekes, hogy a világ többi részén kapható J300-as óriás Land Cruisernél alig kisebb, 4925 mm-es hossza mellett pedig a szélessége és magassága is kiemeli az átlagból.
Szűk belvárosi utcákba nem való, parkolóházakban meg egyenesen kínszenvedés a manőverezés egy ekkora autóval,
1,94 méteres magassága miatt sok helyre be sem fér. Bármennyire is maszkulin a jövevény megjelenése, valahogy nem tolakodó. A prémium szabadidő-autókhoz köthető negatív előítéletek nem sújtják, sokan inkább ámulattal nézik a nagy vasat, amely a sivatagi homok nevű fényezéssel igazi kalandorautó. Olyan a kisugárzása, hogy rögtön nekivágna vele az ember egy kontinenst átszelő utazásnak!
Digitális detox
Nem beülünk, hanem szinte felmászunk a parancsnoki hídra, ahonnan menet közben a középkategóriás SUV-k szinte játékautónak tűnnek. Előttünk a hatalmas gépháztető, az egyenes üvegfelületek miatt pedig olyan érzésünk van, mintha valami katonai járműben ülnénk. Ugyan sok kapcsoló vagy a műszerfal ismerős lehet más Toyotákból, de ez itt nagyon más. A szellőzőrostélyokat kivéve minden szögletes, erre mondják azt, hogy a belső abszolút rímel a külsőre. Van egy méretes érintőképernyő, mégis az egész olyan, mintha tiltakozás lenne a mai trendek ellen: nem mikrokapcsolóval, hanem masszív, férfias kezet kívánó előválasztó karral kapcsolhatjuk a fokozatokat, de említhetjük a gomberdőt is. Nem tudnék mondani még egy autót, amiben ennyi fizikai kapcsoló és gomb lenne. Persze időbe kerül, míg az ember rájön minden funkcióra, mégis üdítő az egész, biztos vagyok benne, hogy sokaknak elnyeri tetszését a digitális detox. Az anyagok ugyan nem különlegesek, de az összeszerelési minőségre aligha lehet panaszunk és - ahogyan a nagyobb Lexusoknál - kiszállásnál itt is hátracsúszik az ülés. A helykínálat a közel 5,0 méteres hossz fényében nem meglepően pazar, de nem is a lábtér sokkoló. Inkább a válltér (nem húzzák össze az autó tetejét az övvonal felett), és a fejeknek jutó hely hatalmas. Így aztán érthető és logikus húzás, hogy nem csak öt-, hanem hétszemélyes konfigurációban is rendelhető a modell.
Kockázat nélkül
A motorkínálat jelzi, hogy az újdonságot minden szempontból a J300-as alá sorolják, ugyanis a nagytestvérrel ellentétben itt nincs V6-os motor, meg kell elégednünk a jól ismert és bevált, négyhengeres, 2,8 literes dízellel. Hogy jobb lenne egy hathengeressel? A rövid válasz igen, de ennél azért árnyaltabb a kép. Sokkal jobb becsomagolták a vasblokkos erőforrást, mint eddig bármikor, ráadásul az azonos motorral ellátott Hiluxhoz képest is sok szempontból más. Az eltérő turbó és a nyolcfokozatú sebességváltó miatt sokkal dinamikusabbnak érződik a pick-uphoz és az előző generációhoz viszonyítva, az új váltó finoman és viszonylag gyorsan kapcsolgat.
Sőt, amíg a felmenőnél egészen minimális volt a motorfékhatás, az új Toyota nagyon jól “olvassa” a lejtőket, szépen, óvatos visszagangolásokkal igyekszik lassítani a nagy testet.
Természetesen a 2,8-as dízelnek nincs olyan szép hangja és nem is fog úgy megindulni, mint egy hathengeres BMW vagy Mercedes, de a 205 lóerő bőven elegendő (1500-as fordulattól jól húz) és bemelegedve egészen csendes lesz. A fogyasztás terén csodákra ne számítsunk, vegyes használatban 10-11 l/100 km-es értékeket produkál - a jövőre érkező lágy-hibrid változat pár decivel takarékosabb lehet. Ami azonban sokkal inkább érdekelheti a kuncsaftokat, az a drámai mértékű javulás a vezethetőségben. Még mindig könnyű a kormányzás (ez az első LC elektromos szervóval), de az egyenesfutása remek és bizony a rugózása is korrekt. Nem osztályelső, de rengeteget fejlődött elődjéhez képest!
4x4 a legjobb fajtából
Amíg a hagyományos, alvázas felépítés a terepjárók mezőnyében is kihalófélben van, addig a Toyota úgy gondolja: egy “rendes” 4x4-es ne legyen önhordó karosszériás. Ugyan közúton sosem lesz olyan finom a mozgása, mint egy önhordó modellnek, terepen bizony ez előnyt jelent, főleg, hogy a torziós merevség 50%-kal nőtt a modellváltással (a platform a J300-asból érkezik). Akkor sem nyikorog a karosszéria, amikor a két átellenes kerék ér talajt, de ezt leszámítva is csúcs, amit terepjáróként tud. Eleve van egy Torsen központi és egy szintén elektromosan zárható hátsó differenciálmű, emellett terep tempomat, lejtmenetvezérlő és üzemmódválasztó (a talajnak megfelelően állíthatjuk) segíti a sofőrt. Ha ehhez hozzávesszük a remek terepszögeket és a körkamerát, off-roados legyen a talpán, aki a nagy külméreteken kívül bármiféle kivetnivalót talál a modell terepjáró képességeiben. Külön érdekesség, hogy Toyota kínálatában elsőként szétkapcsolható első stabilizátor rudakat használ a Land Cruiser, amivel 30 km/órás tempó alatt tovább növelhető a rugóút.
Egy kisebb vagyon
Ha megnézzük az árlistát, látszik, hogy a Toyota nem szégyenlős. 31 875 000 forinttól vihető haza az autó, de a tapasztalat az, hogy a bázismodell egyáltalán nem érdekli a vásárlókat, hazánkban a minden földi jóval ellátott, 35 milliós csúcsváltozatok iránt mutatkozik igény. Lényegében pillanatok alatt elkapkodják az egyes darabokat, ami mutatja, manapság is van még igény az ilyen típusú autókra, ehhez persze az is kellett, hogy kihaljon a Mitsubishi Pajero vagy a Nissan Patrol. Bár árban az alap X5-ös BMW-k és Mercedes GLE-k szintjét hozza, az igazi ellenfél a Land Rover Defender 110-es változata, utóbbiból a 200 lóerős, soros, hathengeres dízel alapváltozat 33,8 millió forinttól lehet a miénk. Nyilván azzal a Toyota is tisztában van, hogy nem csak kőkemény terepjáróként vagy expedíciós jármű alapként kell helytállni a Land Cruisernek, hanem családi autóként is. Nos, az igazság az, hogy elődjéhez képest zongorázni lehet a különbséget, ám rugózási komfort és motorerő terén a konkurencia egyszerűen jobban áll. De felesleges is ebből a szempontból párhuzamot vonni egy német vagy brit prémium szabadidő-autóval, itt nem számított különösebben a súlycsökkentés, nincs extrém takarékos és bonyolult erőforrás. Ahogy használja az ember, tényleg úgy érzi, hogy ez az autó nem csak a mának, hanem kicsit az örökkévalóságnak is szól.