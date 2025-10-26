Uraim, most tényleg a méret a lényeg!

Történelme és strapabírósága okán a Land Cruiser egyedülálló helyet foglal el az autóiparban. Trendek jöttek és mentek, a Toyota azonban ennél a modellnél évtizedek óta kitart az eredeti koncepció mellett: a terepjáró képességek és a megbízhatóság mindennél fontosabb, ennek feláldozása szóba sem jöhetett az új, 250-es szériánál sem. De vajon 2025-ben van erre igény? És kinek szól a legendás típus új generációja?

Egy terepjáró, amelynek jól áll a természet!

Fotó: Stefler Balázs

Valahonnan ismerős az új terepjáró

Több frissítéssel 14 éven át tartotta gyártásban a Toyota a Land Cruiser J150-es sorozatot, de hiába volt sikeres, úgy döntöttek, a 250-es modell érkezésével búcsút intenek a simulékony megjelenésnek. Olyannyira, hogy a 80-as évekbeli J60-as széria modernkori újraértelmezésének tűnik az újdonság: egy igazi kockaautót alkottak, amely ugyan kissé megosztó, de rendkívül karakteres. Érdekes, hogy a világ többi részén kapható J300-as óriás Land Cruisernél alig kisebb, 4925 mm-es hossza mellett pedig a szélessége és magassága is kiemeli az átlagból.

Szűk belvárosi utcákba nem való, parkolóházakban meg egyenesen kínszenvedés a manőverezés egy ekkora autóval,

1,94 méteres magassága miatt sok helyre be sem fér. Bármennyire is maszkulin a jövevény megjelenése, valahogy nem tolakodó. A prémium szabadidő-autókhoz köthető negatív előítéletek nem sújtják, sokan inkább ámulattal nézik a nagy vasat, amely a sivatagi homok nevű fényezéssel igazi kalandorautó. Olyan a kisugárzása, hogy rögtön nekivágna vele az ember egy kontinenst átszelő utazásnak!

Hétféle szín közül lehet választani, a sivatagi homok fényezés felára 600 000 forint

Fotó: Stefler Balázs

Digitális detox

Nem beülünk, hanem szinte felmászunk a parancsnoki hídra, ahonnan menet közben a középkategóriás SUV-k szinte játékautónak tűnnek. Előttünk a hatalmas gépháztető, az egyenes üvegfelületek miatt pedig olyan érzésünk van, mintha valami katonai járműben ülnénk. Ugyan sok kapcsoló vagy a műszerfal ismerős lehet más Toyotákból, de ez itt nagyon más. A szellőzőrostélyokat kivéve minden szögletes, erre mondják azt, hogy a belső abszolút rímel a külsőre. Van egy méretes érintőképernyő, mégis az egész olyan, mintha tiltakozás lenne a mai trendek ellen: nem mikrokapcsolóval, hanem masszív, férfias kezet kívánó előválasztó karral kapcsolhatjuk a fokozatokat, de említhetjük a gomberdőt is. Nem tudnék mondani még egy autót, amiben ennyi fizikai kapcsoló és gomb lenne. Persze időbe kerül, míg az ember rájön minden funkcióra, mégis üdítő az egész, biztos vagyok benne, hogy sokaknak elnyeri tetszését a digitális detox. Az anyagok ugyan nem különlegesek, de az összeszerelési minőségre aligha lehet panaszunk és - ahogyan a nagyobb Lexusoknál - kiszállásnál itt is hátracsúszik az ülés. A helykínálat a közel 5,0 méteres hossz fényében nem meglepően pazar, de nem is a lábtér sokkoló. Inkább a válltér (nem húzzák össze az autó tetejét az övvonal felett), és a fejeknek jutó hely hatalmas. Így aztán érthető és logikus húzás, hogy nem csak öt-, hanem hétszemélyes konfigurációban is rendelhető a modell.