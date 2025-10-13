Újabb brüsszeli öngól: nem lesz 3,5 millió töltőpont 2030-ra

Egyre másra adnak hírt arról a kínai gyártók, hogy már akár 1000 kW teljesítménnyel tölthető típusaik is vannak – amelyeket a saját fejlesztésű töltő-hálózat ki is tud szolgálni. Ehhez képest az Európai Unióban nagyon nem úgy alakul a töltőpontok helyzete, ahogy azt Brüsszelben elképzelték. Ahhoz, hogy 2035-ben bekövetkezhessen az elektromos átállás, azt a cél tűzték ki, hogy 2030-ra 3,5 millió töltőpontnak kell üzemelnie. Ehhez képest aktuálisan 910 000 töltőpontnál tartunk, és ha a jelenlegi ütemben folyik tovább a bővítés, akkor 2030-ra is csak az 1,7 millió töltőpontot – tehát az EU által minimumnak nevezett szint felét – érjük el.

Fotó: Opel

Ahol sok a töltőpont, ott kevés a villámtöltő

Ráadásul a töltőpont nem jelent feltétlenül gyors töltést, hiszen a jelenleg az EU 27 tagállamának területén üzemelő töltőpontok kevesebb, mint 10%-a képes 150 kW vagy annál nagyobb teljesítményű töltésre. Ezen a téren Norvégia vezet 30,9%-os villámtöltő-aránnyal, azonban a töltőpont-sűrűség tekintetében (100 000 lakosra vetítve 462 darab) csak a középmezőnyben van. A legnagyobb töltőpont-sűrűség Hollandiában van (100 000 lakosra vetítve 684 darab), de ennek mindössze 2,3%-a villámtöltő. Földrajzilag is egyenlőtlen még a lefedettség, ahogy azt a Moto Integrator által készített térkép mutatja. Érdekes tény, hogy a Lidl bolthálózatnak több töltőpontja van (8855 darab), mint Írországnak (4842 darab) vagy Romániának (6670 darab).

