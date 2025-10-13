Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

"Ez rosszul fog végződni" – Trump súlyosan megfenyegette Putyint

elektromos autók

Újabb brüsszeli öngól: nem lesz 3,5 millió töltőpont 2030-ra

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A jelenleg az EU területén lévő villanyautó-töltők kevesebb, mint 10%-a villámtöltő. Évi félmillió töltőpontot kellene telepíteni az EU cél eléréséhez.
Link másolása
Vágólapra másolva!
elektromos autóktöltőpontautós hírvillámtöltő

Egyre másra adnak hírt arról a kínai gyártók, hogy már akár 1000 kW teljesítménnyel tölthető típusaik is vannak – amelyeket a saját fejlesztésű töltő-hálózat ki is tud szolgálni. Ehhez képest az Európai Unióban nagyon nem úgy alakul a töltőpontok helyzete, ahogy azt Brüsszelben elképzelték. Ahhoz, hogy 2035-ben bekövetkezhessen az elektromos átállás, azt a cél tűzték ki, hogy 2030-ra 3,5 millió töltőpontnak kell üzemelnie. Ehhez képest aktuálisan 910 000 töltőpontnál tartunk, és ha a jelenlegi ütemben folyik tovább a bővítés, akkor 2030-ra is csak az 1,7 millió töltőpontot – tehát az EU által minimumnak nevezett szint felét – érjük el.

Egy töltőponthoz csatlakoztatott villanyautó.
Az EU 2030-ra 3,5 millió töltőpontot tűzött ki célnak, mint az elektromos átálláshoz szükséges minimum. Ennek jó, ha a fele meglesz jelen állás szerint
Fotó: Opel

Ahol sok a töltőpont, ott kevés a villámtöltő

Ráadásul a töltőpont nem jelent feltétlenül gyors töltést, hiszen a jelenleg az EU 27 tagállamának területén üzemelő töltőpontok kevesebb, mint 10%-a képes 150 kW vagy annál nagyobb teljesítményű töltésre. Ezen a téren Norvégia vezet 30,9%-os villámtöltő-aránnyal, azonban a töltőpont-sűrűség tekintetében (100 000 lakosra vetítve 462 darab) csak a középmezőnyben van. A legnagyobb töltőpont-sűrűség Hollandiában van (100 000 lakosra vetítve 684 darab), de ennek mindössze 2,3%-a villámtöltő. Földrajzilag is egyenlőtlen még a lefedettség, ahogy azt a Moto Integrator által készített térkép mutatja. Érdekes tény, hogy a Lidl bolthálózatnak több töltőpontja van (8855 darab), mint Írországnak (4842 darab) vagy Romániának (6670 darab).
 

E-Auto-Ladelücke in Europa / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/172543 / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis.
Fotó: DataPulse Research / Moto Integrator

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!