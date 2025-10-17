Filmbe illő módon loptak el egy autót, ez volt a tiszakécskei tolvaj ravasz trükkje

Egy tiszakécskei férfi megnézett egy közel ötmillió forint értékű autót egy kecskeméti autókereskedésben, majd elhatározta, hogy mindenképp megszerzi. A tolvaj előre kitalált egy trükkös módszert.

A kereskedésben kicserélte a BMW egyik indítókulcsát egy másikra. A tolvaj a kereskedés zárása után a megszerzett kulccsal ellopta az autót, és azt egy másik férfi törökbálinti műhelyébe vitte. Itt megegyeztek abban, hogy a lopott autót a társa értékesíti, majd azt egy felsőpakonyi autószerelő műhelyben áron alul eladásra kínálta.

Ezt az autót lopta el a tolvaj:

Fotó: Ugyeszseg.hu

Az autókereskedő az ellopott kocsit ismerősei közreműködésével országosan kereste, majd rövid időn belül információt kapott a járműről, amit Törökbálinton meg is talált. Az ekkor már német rendszámmal felszerelt autót a tolvaj társa visszaadta a kereskedés tulajdonosának.

Az ügyészség a tiszakécskei férfit nagyobb értékre elkövetett lopás bűntettével, míg társát pénzmosás és egyedi azonosító jellel való visszaéléssel vádolja. Az ügyészség mindkettejük esetében börtönbüntetést indítványozott.