Óriási botrány a törésteszten, összeroppant az olcsó kínai villanyautó!

Egyre több villanyautó jelenik meg az olcsó árkategóriában a piacon, az EuroNCAP biztonsági program legutóbbi törésteszt-vizsgálatán az ide tartozó Dongfeng Box E1 villanyautó is szerepelt. Magyarországon is meg lehet vásárolni hivatalos forrásból ezt a villanymotoros kisautót, a hazai árlistában 9 190 000 Ft-os akciós áron szerepel. Azonban a frontális törésteszten olyan problémára derült fény, ami miatt nem ajánlják a szakemberek az autót.

Az EuroNCAP törésteszten elérte teljesítőképességének határát a Dongfeng Box E1 utascellája, nem oldott az automatikus zár, nem fújódott fel kellő mértékben a légzsák

Fotó: EuroNCAP

Összeroppant az utascella a törésteszten, a légzsák nem fújódott fel kellő mértékben

Ahhoz, hogy megkapja a konstrukció biztonságát jelző értékelést – jelen esetben 3 csillag –, több törésteszten is át kell esnie egy típusnak. Fontális töréstesztből rögtön kétféle is szerepel a programban, az egyiknél egyenesen egy falnak vezetik az autót, a másiknál pedig a frontális ütközést szimulálják úgy, hogy az 50 km/órás sebességgel haladó autót egy szemből 50 km/órás sebességgel érkező, 1,4 tonna tömegű deformálódó akadálynak ütköztetik. Utóbbi töréstesztnél fedezték fel, hogy az utascella összeroppant a Dongfeng kisautójánál: több ponthegesztés is szétnyílt, ami arra utal, hogy a szerkezet elérte teljesítőképességének határát. Értsd ha nagyobb tempónál történik az ütközés – márpedig a gyakorlatban ez könnyen megtörténhet – a Box E1-es nem tudja optimálisan megvédeni az utasait.

A fél-átfedéses törésteszttel az országúton jellemző baleseti helyzetet vizsgálják. Ezen roppant össze a biztonsági utascella

De nem csak ez volt a Dongfeng modelljének egyetlen problémája, az automatikus ajtózár nem nyílt ki az ütközést követően, ami a vészhelyzetben történő segélynyújtást nehezíti meg az első segélynyújtók számára, a tűzoltók ideális esetben is csak hosszú percekkel az ütközés után tudnak kiérkezni a helyszínre. Aztán ott a tény, hogy nem volt elég légnyomás a vezető légzsákjában, így az azt mintázó tesztbábu a kormánynak csapódott, az utasoldalon lévő tesztbábunál a műszerfal alatti szerkezeti elemek jelentenek veszélyt a lábakra. Azzal se voltak elégedettek az EuroNCAP szakemberei, hogy nincs utas-utas közti védelem (középső légzsák) a járműben.