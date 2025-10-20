Több mint két évtized után búcsúzik a Volkswagen csúcsmodellje

Hírlevél

23 éves gyártási periódus után jövőre leállítják a gyártást. Viszlát, VW Touareg!
Amikor 2002-ben a VW lenrántotta a leplet a Touareg szabadidő-autó első nemzedékéről, hirtelen magasabb polcra került a márka. Az évek alatt sok kuncsaft választotta a VW topmodelljét a prémium gyártók termékei helyett, az első nemzedékből 2009-ig 471 ezer, a másodikból 2010-2018 között 483 ezer, a hét éve gyártásban lévő aktuális kiadásból pedig 265 ezer példányt értékesítettek világszerte. 

Jövőre búcsúzik a Touareg. Három nemzedéket élt meg Fotó: Volkswagen
Jövőre búcsúzik a Touareg. Három nemzedéket élt meg 
Fotó: Volkswagen

A Touaregből különleges verziókat is kínáltak

A VW azonban bejelentette, hogy 2026-ban leállítják a gyártást, a Touaregre jövő márciusig vesznek fel rendeléseket. Az okokat hivatalosan nem magyarázzák, de alighanem nyilvánvaló: a harmadik nemzedék eladásai jócskán elmaradtak az előzőektől, így nem feltétlenül érné meg továbbfejleszteni az Európai Unió által támasztott egyre szigorúbb környezetvédelmi elvárásokhoz. A Touareg azonban így is örökre beírta magát a történelemkönyvekbe: versenyváltozatával háromszor nyerték meg a Dakar Ralit, de az autórajongók körében azért is érdekes lehet, mert V10-es és W12-es motorral is kínálták. Mindenesetre a VW igyekszik stílusosan búcsút venni a nagy szabadidő-autótól: bemutatták a Final Edition kivitelt, melynél a váltókaron, a küszöbökön és a műszerfalon is felirat árulkodik róla, ez a Touareg utolsó kiadása. Hogy a típus jövője hogyan alakul, azt nem tudni, de önmagában annyira értékes a Touareg, mint típusnév, hogy nem lennénk meglepve, ha pár év múlva újra elővennék. 

2009-2011 között háromszor nyerte meg a Dakar Ralit az öthengeres dízelmotorral ellátott Race Touareg Fotó: Volkswagen
2009-2011 között háromszor nyerte meg a Dakar Ralit az öthengeres dízelmotorral ellátott Race Touareg 
Fotó: Volkswagen

 

 

