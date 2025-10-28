Ilyen átalakított terepjárót még biztos nem látott

Közeleg az USA legnagyobb autó-átépítős seregszemléje, a SEMA Show-n a Toyota nem csak spoilerekkel megbolondított autókat állít ki, de egy igazi restomod-átépítést is. Egy 1985-ben gyártott Land Cruiser FJ60-as terepjárót alakítottak át úgy, hogy az bármikor visszaépíthető gyári állapotúra – feltéve, hogy a használó le akar mondani a kétszer nagyobb teljesítményről, az alacsonyabb fogyasztásról...

4 centis emelés és 35 col átmérőjű terepgumik árulkodnak a Toyota által elvégzett átépítésről

Fotó: Toyota

A Toyota Turbo Trail Cruiser névre keresztelt alkotásnál a terepjáró-átépítéseknél megszokott 4 centis emelés és 35 col átmérőjű terepgumik jelentik az egyetlen látható eltérést a szériaállapottól. A PPG festékgyár segítségével az eredeti, 1985-ben használt Silver 147-es kódú fényezés modern változatával fényezték újra a karosszériát, amely visszakapta a korhű matricáit is. Az utastérben újra gyári állapotában ragyognak a burkolatok és a kárpitok, az érintőképernyőt úgy építették be, hogy annak tartója miatt nem kellett megfúrni a műszerfalat.

Csak a képernyő árulkodik arról, hogy 40 évvel megfiatalították a technikát

Fotó: Toyota

Állítólag elviseli a dupla teljesítményt az eredeti Toyota-hajtáslánc

Lényegi változás a motorháztető alatt történt, ahol a soros hathengeres benzinmotor helyére az Észak-Amerikában kínált i-Force 3,4 literes V6-os biturbót szerelték. Úgy építették be az új motort, hogy se a tűzfalhoz, se az alvázon lévő motorrögzítési pontokhoz nem kellett hozzányúlni. Ennek lényege, hogy ha valaki az eredetiségre hajt, az bármikor visszaalakíthatja gyári állapotúra a terepjárót. A korábbinál nagyobb teljesítményű vízhűtőt szereltek be, új olajteknőt készítettek, az egyedi kipufogórendszer mély hangot kölcsönöz a modern szívvel rendelkező klasszikus terepjárónak. A gyári ötfokozatú kézi váltóhoz egy közdarab segítségével csatlakozik a modern turbómotor, ha lehet hinni a gyáriak ígéretének, az erőátvitelnek nem okoz majd gondot a nagyobb teljesítmény.

Úgy építették be a modern biturbót, hogy visszaalakítható a Land Cruiser

Fotó: Toyota

Az eredeti 155 LE/303 Nm helyett (tartósságra hangolták 4,2 literes szívómotort) már 394 LE/650 Nm áll a vezető rendelkezésére, ráadásul a turbófeltöltők miatt alacsonyabb fordulaton is nyomatékosabb az erőforrás, így terepen is könnyebben lehet közlekedni. A hétköznapok során a finomabb járás, a csendesebb üzemelés és az alacsonyabb fogyasztás jelenti az előnyöket. A modernizált technikájú Toyota Turbo Trail Cruiser terepjárót a Motorsports Garage nevű műhelyben építették, és jelen állás szerint egyedi darab marad, nem készülnek arra, hogy elérhetővé tegyék az átalakításhoz szükséges új alkatrészeket a tuningpiacon.

