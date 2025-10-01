A kávéfogyasztás hatásait is vizsgálják a Toyota új fejlesztőközpontjában

Öt évvel ezelőtt jelentette be a Toyota a Woven City, azaz összekötött város nevű projektjét, amelynek most átadták az első ütemét. Attól különleges ez a fejlesztőközpont, hogy ott nem csak a közlekedést kutatják, hanem az élet minden területére kiterjed az itt végzett munka, attól kezdve, hogyan hat a kávéfogyasztás a produktivitásra egészen addig, hogyan teszik kellemesebbé az új technológiák a háziállatokkal való együttélést.

Fotó: S.Yamauchi

A Fuji hegy lábánál építették fel az első üzemet, amelyet szeptember 25-én adtak át ünnepélyesen, ekkor kezdtek beköltözni az első lakosok (300 Toyota-alkalmazott és családja lelt új otthonra, ezenkívül számos olyan bárlakás van, ahol a különféle projekteken dolgozók rövidebb-hosszabb ideig tudnak élni), és ekkor indult meg a munka külső partnerek bevonásával. A Woven City első projektjének keretén belül Hack the Mobility címszóval olyan startupok jelentkezését várják, akik a jövő mobilitásán dolgoznak, és szeretnék felgyorsítani a munkájukat azzal, hogy olyan környezetbe kerülnek, ahol mások is segítik a munkájukat.

Áruszállításra a föld alatti úthálózat szolgál

Fotó: S.Yamauchi / Toyota

Föld alá vitték a logisztikát a Toyota jövővárosában

A Woven City talajszintjén három részre osztották a közlekedésre szolgáló felületeket, az autók számára fenntartott utak mellett vannak dedikált gyalogos övezetek és olyan zónák, amelyet gyalogosok és mobilitási eszközök egyaránt használhatnak. Az igazi újdonságot az jelenti, hogy van egy talajszint alatti úthálózat is, ahol időjárási viszontagságoktól függetlenül haladhat a forgalom. A forgalomirányító rendszer az egész városban aktívan alkalmazkodik az igényekhez, előnyben részesítve a gyalogosokat. A város újítása még, hogy külön villany-, tábla- és jelzőlámpa oszlopok helyett egy oszlopot használnak erre a célra, ami jelentősen leegyszerűsíti az építést.

Személyes mobilitási eszközöket, ételeket, italokat, azok értékesítésének módját is kutatják a Woven City-ben

Fotó: S.Yamauchi / Toyota

Első körben a Toyota fejlesztéseit vizsgálják az új környezetben, az e-Palette nevű önjáró busz mellett különféle személyes mobilitási eszközöket is tesztelnek. A közlekedésen túl a következő projekteken dolgoznak a Woven City-ben: