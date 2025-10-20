Ilyen nincs: 24 órán belül négyszer fotózta le ugyanaz a traffipax, ennyit kell fizetnie

Komoly számlát hozott össze magának egy Iváncsán közlekedő autós, akinek valószínűleg fogalma sem volt arról, hogy a településen van fix traffipax, a figyelmeztető táblákat pedig nem vette észre.

Akárhogyan is történt, a tény az, hogy a sofőr 24 órán belül négyszer húzott el a sebességmérő előtt a megengedettnél gyorsabban. A négyből egy alkalommal 50 helyett 99 km/h-s tempóval közlekedett.

Egy fotón a traffipax által készített képek:

A négy sebességtúllépés miatt hamarosan négy csekket kap majd az autó üzembentartója, összesen 410 ezer forintról.