Úgy tűnik, a békülés útjára lépett a Tesla és a Disney stúdió. Miután utóbbi leállította a hirdetéseket az X platformon, a szintén Elon Musk érdekeltségében lévő autógyártó kivette a Disney+ alkalmazást a járműveiből. A filmstúdió nem tért vissza az X-re, cserébe most közvetlenül az autógyártónál hirdet: Tron-módot kaptak a felhasználók.

Nem kérték a Tesla-használók a Tron-reklámot, de megkapták

Fotó: Tesla

A Toybox alkalmazásban lehet kiválasztani a mozifilm világát idéző üzemmódot, amikor vörösre vált a hangulatvilágítás, megváltozik az irányjelző hangja és a navigációs képernyőn piros csíkot húz maga után az autó. Azonban a visszajelzések alapján a Tesla-ügyfeleknek nem tetszik, hogy kéretlenül reklámot frissítettek az autójukba, még ha azt külön aktiválni is kell a használathoz. Korábban is voltak hasonló frissítések a Teslánál, a James Bond tengeralattjáró Esprit-je és a Mad Max-mód nem kapcsolódott filmes produkciókhoz.

The grid has expanded to your Tesla — Tron: Ares update rolling out now pic.twitter.com/oQvYSAFuLM — Tesla (@Tesla) October 10, 2025

Egyedi megjelenést és több extrát Kap a Nio ET5t Tron

Az amerikai gyártóval ellentétben a kínai Nio hagyományos utat választott a film promotálására, 555 darabos limitált szériát az ET5 Touring kombijából. A fekete karosszériára matrica-dekor kerül, a 20 colos felnik mögött narancs féknyergeket látni. Az optikai változásokon felül a sportfutóművet is megkapja ez a kivitel. Az utastérben az Electric Purple belső hangulatot Comfort csomaggal és a Nomi Mate 3.0 virtuális asszisztenssel kombinálják.

Fotó: Nio

A Nio szerény felárat kér a Tron Edition kivitelért, amíg az alapmodell ára 298 000 jüan (13,97 millió Ft), a feltűnő megjelenésű és gazdagon extrázott filmautóért 316 000 jüant (14,81 millió Ft) kérnek. Akkumulátor-bérlés választása esetén az ár 190 000 jüan (8,9 millió Ft) illetve 208 000 jüan (9,75 millió Ft), a telep használatáért minden esetben havi 728 jüant (34 000 Ft) kell fizetni.

