Soha nem látott roham az autószalonokban: egy típus mindent vitt

Egekben az autóvásárlási kedv, legalábbis ez olvasható ki a Datahouse és a Carinfo új autó eladási statisztikájából. Az új személygépkocsik forgalomba helyezési adatai szerint az idei III. negyedév zárásakor (95 946 db) 16,1% a pozitívum a tavalyi azonos időszakhoz viszonyítva, a komplett 2024-es éves (89 050 db) piaccal szemben pedig már most 7,7% a növekedés mértéke. Az első kilenc hónapban egyébként a július volt az abszolút húzóerő (+26,8%), a május és a szeptember is egyaránt 14,4%-os offenzívával zárt és örömteli, hogy csupán februárban (-1,5%) és júniusban (-1,8%) jelzett némi csökkenést a statisztika.

Az új autók piacán a Suzuki S-Cross a legnépszerűbb modell

Fotó: Autó-Motor

Új autók: a Suzuki a nagy favorit

A kategóriák rivalizálását a kisméretű szabadidő-autók (B-SUV) nyerték (24 485 db, 25,52% piaci részarány) a kompakt SUV (23 012 db, 23,98%) és a hagyományos kompakt gépkocsik (14 636 db, 15,25%) előtt. A legkelendőbbek – ahogy a használt autók piacán is – a Suzuki modelljei, a teljes göngyölítés éllovasa az S-Cross (4832 db), megelőzve a kompakt Skoda Octaviát (4272 db) és a márkatestvér Vitarát (4160 db), utóbbival karöltve fölözi le a Suzuki a B-SUV szegmens értékesítését.

A tavaly megújult Skoda Octavia a flottavásárlók körében különösen népszerű

Fotó: Autó-Motor

Az ésszerűség dominál

Valamennyi kategóriát figyelembe véve megállapítható, hogy a használati érték egyre inkább átrajzolja a járműjellegek térképét. Miközben a luxus- és a sportautók forgalomba helyezése is csökkent, az egyterűek és a mikrobuszok piaca növekedést mutat.