Egy autó, ami után biztosan megfordulnak

Ukrajna haláltusája elkezdődött – Oroszország minden fronton támad

A Kia formatervezői nagyon elengedték a fantáziájukat az EV4-esnél. Kipróbáltuk, mit tud a megosztó külsejű elektromos autó!
Rég nem látott modelloffenzívát indított a Kia, például jön a Ceedet leváltó, de feljebb pozicionált K4-es, amellyel a Skoda Octavia babérjaira törnek. De sokan várják a futurisztikus, elektromos hajtású PV5-ös kisbusz/haszonjármű típuscsaládot, és hamarosan érkezik az EV2-es kiskategóriás villanyautó. Mindezek előtt azonban a Zsolnán gyártott EV4-essel próbálnak szerencsét, amely a nagyra nőtt, kompakt elektromos autók közé sorolható. De vajon mit szól a közönség az elsőre bevállalósnak tűnő külsőhöz?

Megérkezett a Kia új elektromos autó családja: balra a Fastback, jobbra a hagyományosabb fazonú ötajtós Fotó: Kia
Megérkezett a Kia új elektromos autó családja: balra a Fastback, jobbra a hagyományosabb fazonú ötajtós 
Fotó: Kia

Egy elektromos autó, két változat

Korában a Lexusnál mondták azt, hogy nem kell, hogy egy autó mindenkinek tetsszen. Valami hasonlót érzékelhető a dél-koreai márkánál is, amely eddig nagyon érezte, hogy mit fogad be könnyen az európai szem és ízlés. Most azonban a konszerntárs Hyundai mintájára más irányba mozdultak el. A Kia - a korábban a BMW-nél tevékenykedő Karim Habib fődizájner vezetésével - mintha hadjáratot indított volna a visszafogott formák ellen és bizony az EV4-es ennek megfelelően több szögből nézve is meglepően bátor megjelenésű autó. A 4430 mm hosszú ötajtós 13 centivel hosszabb kistestvérénél, az EV3-asnál, a négyajtós Fastback viszont már felfelé lóg ki a kategóriából -  4730 mm-ével lényegében akkora, mint egy Audi A4-es. Utóbbi a Kia illetékesei szerint rétegmodell lesz, ám az ötajtós kapcsán arra számítanak, hogy szegmense egyik meghatározó típusává lép elő.

Megosztó a Fastback formája, amely nem Zsolnán, hanem Dél-Koreában készül Fotó: Kia
Megosztó a Fastback formája, amely nem Zsolnán, hanem Dél-Koreában készül 
Fotó: Kia

Tágasnak tágas, de…

Az elektromos autók sokszor technokrata, rideg belsejükkel is hirdetik különbözőségüket belső égésű motoros társaikhoz képest. Ezért is örvendetes, hogy a Kia otthonos belsőt készített! Hiába sok az újrahasznosított anyag, egyáltalán nem olcsó hatásúak a részletek, sőt a színhasználat meleg hatású, burokszerű kabint eredményez. Miközben azt nem lehet vitatni, hogy az ügyes tárólóhelyekkel sok praktikus részlettel találkozunk, a klímapanel elhelyezése nem szerencsés: az óracsoport és a nagy digitális kijelző közötti területen találjuk, nekem pont kitakarta a kormány. Még szerencse, hogy a hőfokot kis billenőkapcsolókkal tudjuk állítani. A helykínálat nem meglepő módon pazar, az EV4-es hátsó sora megmutatja, hogy a villanyautó, mint építési forma ebből a szempontból nagyon kedvező. 190 centis utasnak is bőség a lábtér, ugyanakkor a rövid ülőlap miatt sokkal kevésbé kényelmes az autó, mint azt elsőre a tágasság alapján gondoltuk. 

Az irányváltó kart az ablaktörlő kapcsolója alatt találjuk Fotó: Kia
Az irányváltó kart az ablaktörlő kapcsolója alatt találjuk 
Fotó: Kia

Kétféle akkumulátorral

A Kia kétféle akkumulátorral kínálja az EV4-est, azonban az első kerekeket hajtó villanymotor minden esetben 204 lóerős. A kisebbik 58, a nagyobbik 81 kWh-s, a telepcsomag kémiája nikkel-mangán-kobalt, feszültsége pedig 400 volt - a 800 voltos rendszer a drágább autók kiváltsága a Kiánál is. A töltési maximum 100, illetve 135 kW, ezzel a szegmens átlagát hozza az EV4-es, azonban a hatótávolság terén egyértelműen a jobbak közé tartozik. Az 58 kWh-s 425-440, a 81 kWh-s 584-625 kilométert tud megtenni két töltés között.

11 kW-os az EV4-es fedélzeti töltője Fotó: Kia
11 kW-os az EV4-es fedélzeti töltője 
Fotó: Kia

204 lóerő elég lesz?

Abszolút! Ezzel a teljesítménnyel és a 283 Nm-es nyomatékkal kifejezetten fürge autó az EV4-es, ha kell álló helyzetből 7,4 másodperc alatt éri el a 100 km/órás tempót. Már csak azért sem hiányzott több lóerő, mert nedves úton ennyit is kihívás aszfaltra vinni, a kipörgésgátló sokat dolgozik. Az autót megismerve pedig az a kép állt össze, hogy a futómű és a kormányzás terén mindenféle szélsőségtől tartózkodtak. Kicsit kemény a rugózás, de nem annyira, hogy önmagában ezért el kelljen kerülni a rossz minőségű utakat.

A nagyobb akkumulátorral ellátott verzió akár 600 kilométert is megtehet két töltés között Fotó: Kia
A nagyobb akkumulátorral ellátott verzió akár 600 kilométert is megtehet két töltés között 
Fotó: Kia

 

 

