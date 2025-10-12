Egy autó, ami után biztosan megfordulnak

Rég nem látott modelloffenzívát indított a Kia, például jön a Ceedet leváltó, de feljebb pozicionált K4-es, amellyel a Skoda Octavia babérjaira törnek. De sokan várják a futurisztikus, elektromos hajtású PV5-ös kisbusz/haszonjármű típuscsaládot, és hamarosan érkezik az EV2-es kiskategóriás villanyautó. Mindezek előtt azonban a Zsolnán gyártott EV4-essel próbálnak szerencsét, amely a nagyra nőtt, kompakt elektromos autók közé sorolható. De vajon mit szól a közönség az elsőre bevállalósnak tűnő külsőhöz?

Megérkezett a Kia új elektromos autó családja: balra a Fastback, jobbra a hagyományosabb fazonú ötajtós

Fotó: Kia

Egy elektromos autó, két változat

Korában a Lexusnál mondták azt, hogy nem kell, hogy egy autó mindenkinek tetsszen. Valami hasonlót érzékelhető a dél-koreai márkánál is, amely eddig nagyon érezte, hogy mit fogad be könnyen az európai szem és ízlés. Most azonban a konszerntárs Hyundai mintájára más irányba mozdultak el. A Kia - a korábban a BMW-nél tevékenykedő Karim Habib fődizájner vezetésével - mintha hadjáratot indított volna a visszafogott formák ellen és bizony az EV4-es ennek megfelelően több szögből nézve is meglepően bátor megjelenésű autó. A 4430 mm hosszú ötajtós 13 centivel hosszabb kistestvérénél, az EV3-asnál, a négyajtós Fastback viszont már felfelé lóg ki a kategóriából - 4730 mm-ével lényegében akkora, mint egy Audi A4-es. Utóbbi a Kia illetékesei szerint rétegmodell lesz, ám az ötajtós kapcsán arra számítanak, hogy szegmense egyik meghatározó típusává lép elő.

Megosztó a Fastback formája, amely nem Zsolnán, hanem Dél-Koreában készül

Fotó: Kia

Tágasnak tágas, de…

Az elektromos autók sokszor technokrata, rideg belsejükkel is hirdetik különbözőségüket belső égésű motoros társaikhoz képest. Ezért is örvendetes, hogy a Kia otthonos belsőt készített! Hiába sok az újrahasznosított anyag, egyáltalán nem olcsó hatásúak a részletek, sőt a színhasználat meleg hatású, burokszerű kabint eredményez. Miközben azt nem lehet vitatni, hogy az ügyes tárólóhelyekkel sok praktikus részlettel találkozunk, a klímapanel elhelyezése nem szerencsés: az óracsoport és a nagy digitális kijelző közötti területen találjuk, nekem pont kitakarta a kormány. Még szerencse, hogy a hőfokot kis billenőkapcsolókkal tudjuk állítani. A helykínálat nem meglepő módon pazar, az EV4-es hátsó sora megmutatja, hogy a villanyautó, mint építési forma ebből a szempontból nagyon kedvező. 190 centis utasnak is bőség a lábtér, ugyanakkor a rövid ülőlap miatt sokkal kevésbé kényelmes az autó, mint azt elsőre a tágasság alapján gondoltuk.