Egy autó, ami után biztosan megfordulnak

Rég nem látott modelloffenzívát indított a Kia, például jön a Ceedet leváltó, de feljebb pozicionált K4-es, amellyel a Skoda Octavia babérjaira törnek. De sokan várják a futurisztikus, elektromos hajtású PV5-ös kisbusz/haszonjármű típuscsaládot, és hamarosan érkezik az EV2-es kiskategóriás villanyautó. Mindezek előtt azonban a Zsolnán gyártott EV4-essel próbálnak szerencsét, amely a nagyra nőtt, kompakt elektromos autók közé sorolható. De vajon mit szól a közönség az elsőre bevállalósnak tűnő külsőhöz?
Egy elektromos autó, két változat
Korában a Lexusnál mondták azt, hogy nem kell, hogy egy autó mindenkinek tetsszen. Valami hasonlót érzékelhető a dél-koreai márkánál is, amely eddig nagyon érezte, hogy mit fogad be könnyen az európai szem és ízlés. Most azonban a konszerntárs Hyundai mintájára más irányba mozdultak el. A Kia - a korábban a BMW-nél tevékenykedő Karim Habib fődizájner vezetésével - mintha hadjáratot indított volna a visszafogott formák ellen és bizony az EV4-es ennek megfelelően több szögből nézve is meglepően bátor megjelenésű autó. A 4430 mm hosszú ötajtós 13 centivel hosszabb kistestvérénél, az EV3-asnál, a négyajtós Fastback viszont már felfelé lóg ki a kategóriából - 4730 mm-ével lényegében akkora, mint egy Audi A4-es. Utóbbi a Kia illetékesei szerint rétegmodell lesz, ám az ötajtós kapcsán arra számítanak, hogy szegmense egyik meghatározó típusává lép elő.
Tágasnak tágas, de…
Az elektromos autók sokszor technokrata, rideg belsejükkel is hirdetik különbözőségüket belső égésű motoros társaikhoz képest. Ezért is örvendetes, hogy a Kia otthonos belsőt készített! Hiába sok az újrahasznosított anyag, egyáltalán nem olcsó hatásúak a részletek, sőt a színhasználat meleg hatású, burokszerű kabint eredményez. Miközben azt nem lehet vitatni, hogy az ügyes tárólóhelyekkel sok praktikus részlettel találkozunk, a klímapanel elhelyezése nem szerencsés: az óracsoport és a nagy digitális kijelző közötti területen találjuk, nekem pont kitakarta a kormány. Még szerencse, hogy a hőfokot kis billenőkapcsolókkal tudjuk állítani. A helykínálat nem meglepő módon pazar, az EV4-es hátsó sora megmutatja, hogy a villanyautó, mint építési forma ebből a szempontból nagyon kedvező. 190 centis utasnak is bőség a lábtér, ugyanakkor a rövid ülőlap miatt sokkal kevésbé kényelmes az autó, mint azt elsőre a tágasság alapján gondoltuk.
Kétféle akkumulátorral
A Kia kétféle akkumulátorral kínálja az EV4-est, azonban az első kerekeket hajtó villanymotor minden esetben 204 lóerős. A kisebbik 58, a nagyobbik 81 kWh-s, a telepcsomag kémiája nikkel-mangán-kobalt, feszültsége pedig 400 volt - a 800 voltos rendszer a drágább autók kiváltsága a Kiánál is. A töltési maximum 100, illetve 135 kW, ezzel a szegmens átlagát hozza az EV4-es, azonban a hatótávolság terén egyértelműen a jobbak közé tartozik. Az 58 kWh-s 425-440, a 81 kWh-s 584-625 kilométert tud megtenni két töltés között.
204 lóerő elég lesz?
Abszolút! Ezzel a teljesítménnyel és a 283 Nm-es nyomatékkal kifejezetten fürge autó az EV4-es, ha kell álló helyzetből 7,4 másodperc alatt éri el a 100 km/órás tempót. Már csak azért sem hiányzott több lóerő, mert nedves úton ennyit is kihívás aszfaltra vinni, a kipörgésgátló sokat dolgozik. Az autót megismerve pedig az a kép állt össze, hogy a futómű és a kormányzás terén mindenféle szélsőségtől tartózkodtak. Kicsit kemény a rugózás, de nem annyira, hogy önmagában ezért el kelljen kerülni a rossz minőségű utakat.