Új szabályok! Mit lehet tudni az új KRESZ-ről?

A jelenlegi KRESZ - számos változással - 1975 óta van érvényben, megújítása pedig elkerülhetetlenné vált: megváltozott a világ, új kihívásokra kell válaszolni, elég ha csak az elektromos rollerek térnyerésére gondolunk. A törvényalkotó célja, hogy ésszerűbb és modernebb szabályozást alkossanak, amely a közlekedés összes résztvevőjének biztonságát szolgálja. 12 szakmai szervezet és több száz szakértő bevonásával dolgoznak az illetékesek azon, hogy 2026. szeptember 1-én hatályba léphessen az új jogszabály. Cikkünkben összeszedtük az eddigi javaslatokat, amelyek megjelenhetnek az új KRESZ-ben.

Az új KRESZ közös érdekünk, mindenki biztonságát szolgálja majd

Fotó: Shutterstock

Autók, haszonjárművek - ez lehet az új KRESZ-ben

Eddig csak ajánlásként szerepelt a KRESZ-ben, a hírek szerint viszont kötelező lesz a cipzárelv alkalmazása az elfogyó sávoknál. Udvariasságból ugyan sokan beengedik maguk elé az elfogyó sávban haladó járműveket, ám az új KRESZ ezt már elő is írhatja. Szintén fontos változást hoz, hogy az autópályán kettő, máshol egy másodperc lemaradással lehet csak követni az előttünk haladót, amivel a cél a ráfutásos balesetek csökkentése. A tempólimitek kapcsán is több javaslat került terítékre, például a 3,5 tonnánál nehezebb haszonjárművek megengedett legnagyobb sebességét felemelik 80 km/órára lakott területen kívül. Sőt, egyes javaslatok szerint fontolóra kellene venni, hogy gyorsforgalmi utakon a tábla jelzésének megfelelően felfelé is el lehessen majd térni a jelenlegi 110, illetve 130 km/órás limittől. A fiatal korosztály védelmének érdekében is terveznek változásokat az iskola/óvodazónák bevezetésével. Ezeken a táblával jelzett útszakaszokon tanítási időben csak 30 km/órás tempóval lehetne haladni.

Átfogó KRESZ-változásra számíthatunk, az 50 éves jogszabály megérett a cserére

Fotó: Országos Balesetmegelőzési Bizottság

Motorkerékpárok, rollerek

A jelenleg csak személyautókra vonatkozó B kategóriás jogosítvány tulajdonosának nem kell külön vizsgát tennie a B125-ös kategóriának megfelelő motorok vezetéséhez, feltéve ha legalább két éve megvan a jogosítvány. Szintén a motorkerékpárosokat érinti, hogy több kötelező védőfelszerelést írhatnak elő, a bukósisak mellett a protektor, kesztyű és zárt cipő is kötelező lesz. Ami a védőfelszereléseket illeti, 14 év alattiaknak kötelező lesz a sisakviselés biciklizéskor.