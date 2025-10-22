Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Kiderült, mi okozta a szolnoki buszbalesetet! Felkavaró részleteket árult el az egyik sérült

autós hír

Utánfutóval próbált nagy gázzal kanyarodni, totálkár lett a vége – videó

47 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Csúnyán végződött egy balra kanyarodás Szigetszentmiklóson. Az utánfutó ripityára tört.
Link másolása
Vágólapra másolva!
autós hírAudiutánfutó

Egy Audi sofőrje balra kanyarodás közben hibázott az elsőbbségadás kapcsán, majd megpróbálta elkerülni az ütközést – de ekkor már a fizika döntött, az utánfutó önálló életre kelt.

A Bpiautosok.hu olvasójának felvételén jól látszik, hogy az autóhoz kapcsolt utánfutó a nagy lendülettel történő kanyarodás közben elszabadult. Az Audi vonóhorga kiszakadt, az utánfutó pedig totálkáros lett.

Videón az utánfutó utolsó pillanatai:

Személyi sérülés nem történt, de mindenki számára tanulságos lehet, milyen komoly erők hatnak ilyenkor egy több száz kilós vontatmányra – különösen, ha a sofőr hirtelen manőverezik vagy korrigál.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!