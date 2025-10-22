Utánfutóval próbált nagy gázzal kanyarodni, totálkár lett a vége – videó

Egy Audi sofőrje balra kanyarodás közben hibázott az elsőbbségadás kapcsán, majd megpróbálta elkerülni az ütközést – de ekkor már a fizika döntött, az utánfutó önálló életre kelt.

A Bpiautosok.hu olvasójának felvételén jól látszik, hogy az autóhoz kapcsolt utánfutó a nagy lendülettel történő kanyarodás közben elszabadult. Az Audi vonóhorga kiszakadt, az utánfutó pedig totálkáros lett.

Videón az utánfutó utolsó pillanatai:

Személyi sérülés nem történt, de mindenki számára tanulságos lehet, milyen komoly erők hatnak ilyenkor egy több száz kilós vontatmányra – különösen, ha a sofőr hirtelen manőverezik vagy korrigál.