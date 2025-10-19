Azt hazudta, ellopták a Porsche 911-esét, aztán a rendőrök megnézték ezt a videót

Azt hitte egy brazil férfi, hogy élete mestertervét ötölte ki, a rendőröket azonban nem sikerült félrevezetnie. Egy videó okozta a lebukását, nem számolt a környék térfigyelő kameráival.

A brazil férfi azért gyújtotta fel a 2018-as Porsche 911-esét, mert rengeteg adóssága volt miatta. A lángok belobbanásakor a férfi is könnyebb égési sérüléseket szenvedett, emiatt kórházba ment.

Videó a kocsi felgyújtásáról:

Ott azt állította, hogy fegyveresek ellopták a kocsiját, miközben ő is benne ült, majd egy elhagyott út mentén felgyújtották. A rendőröknek az első pillanattól büdös volt a sztori, a kamera felvétele igazolta is, hogy nem alaptalanul gyanakodtak.

A férfi ellen a hatóság félrevezetése miatt indult eljárás, szabadlábon védekezhet.