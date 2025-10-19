Villámhárítóval vagy repülőautóként is megépíthető a Vissza a jövőbe DeLorean időgép a LEGO-készletből

Negyven évvel ezelőtt debütált a Vissza a jövőbe franchise, az eddig készített három mozifilm tette feledhetetlenné a DeLorean DMC-12-es sportkocsit. A LEGO eddig is kínált már ilyen építőkészletet, most a Speed Champions sorozaton belül dobta piacra a Vissza a jövőbe időgépét (77256), amely már előrendelhető 11 790 Ft-os áron.

Az építő dönti el, melyik DeLorean-t építi meg a LEGO Speed Champions készletből

Fotó: LEGO

17 cm hosszú, 10 cm magas és 7 cm széles a LEGO időgépe

A mindössze 357 építőkockából több formában is meg lehet építeni a filmautót, az első részben látott villámhárítós közúti változat vagy a második filmben pár vágás erejéig megjelenő repülőautó – nem hiányzik Mr. Fusion sem – is összerakható a rendelkezésre álló elemekből, aki netán mindkettőre vágyik, annak két készletet kell vennie.

Vissza a jövőbe, pontosabban a gyermekkorba repít a LEGO-készlet

Fotó: LEGO

Az autóhoz mellékelik Doc Brown és Marty McFly figuráját is, akik az utastérben is elférnek. Ott egyébként megtalálható a fluxuskondenzátor, az időszámítógép is. Természetesen az Outtatime rendszámot is mellékelik a Vissza a jövőbe időgéphez, ami az építőjét a gyermekkorába repíti vissza.

