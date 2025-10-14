Halottakat ábrázol egy frissen felfestett gyalogátkelő - fotó

A törökországi Isztambul Tuzla nevű kerületében nem éppen megszokott gyalogátkelőt festettek fel. A zebra nem kizárólag a gyalogosok biztonságos átkelésére szolgál, hanem a török prevenció egyik legújabb kampányeszköze is.

A zebra mindössze abban hasonlít a szokásos gyalogátkelőhelyekhez, hogy fehér csíkokból áll, ugyanakkor a felfestések hossza minden esetben eltér egymástól. A csíkok azt ábrázolják, hogy évről évre hány gyalogos veszíti életét balesetben az utakon.

A szeptember 24-én indult kampány a gyalogos-átkelőhelyek biztonságára kívánja felhívni a figyelmet azáltal, hogy az útburkolaton megjeleníti az elmúlt évtized gyalogos baleseti statisztikáit. Az egyes fehér csíkok az egy év alatt közúti balesetben meghalt gyalogosok számát mutatják (a hosszuk ezért változik), így a közúti jelzés egyben vizuális és figyelemfelkeltő jelzés valamennyi közlekedő számára.

Így néz ki a zebra:

A projekt hátterében az a szomorú statisztika áll, hogy az elmúlt tíz év során több mint 20 ezer gyalogos veszítette életét balesetben Törökország útjain. Ez azt jelenti, hogy évente átlagosan több mint kétezer gyalogost gázoltak halálra.

A projektre más török nagyvárosokban, valamint külföldön egyaránt felfigyeltek, így nem kizárt, hogy baleseti statisztikai oszlopgrafikont megjelenítő zebrákkal hamarosan máshol is találkozhatunk - írta a Kreszváltozás.