Világrekord a zöldautók piacán!

Már a nagy gyártók is megkérdőjelezik, hogy helyes-e kizárólag akkumulátoros-elektromos autókban gondolkodni és betiltani a belső égésű motorral ellátott járműveket. Az azonban tény, hogy a zöld autók térnyerése a világpiacon megállíthatatlan. A Rho Motion nevű piackutató cég szerint 2025 szeptemberében a globális zöld jármű-eladások rekordot döntöttek. 2,1 millió darab akkumulátoros-elektromos és plug-in hibrid autót értékesítettek, ami 26 százalékkal több, mint a 2024 szeptemberében elért eredmény - hívta fel rá a figyelmet a Reuters hírügynökség.

Világszinten egyre több zöld autót adnak el

Kínában tarolnak a zöld autók

Az értékesítés motorja elsősorban Kína volt. A világ legnagyobb autópiaca a méretéhez illő számokkal sokkol: szeptemberben 1,3 millió zöld járművet helyeztek forgalomba az országban, ami azt jelenti, hogy a globálisan eladott zöld autók kétharmadát Kínában értékesítették. Miközben Európában 36 százalékos növekedést regisztráltak 427 541 darab új elektromos vagy plug-in hibrid jármű eladásával, az elemzők némi csökkenésre számítanak az év végén, mivel az USA-ban megszűnnek a szövetségi támogatások, és ezáltal a kereslet visszaeshet. Európában továbbra is hasít a brit piac, a BYD eladásai például hihetetlen mértékben, 880 százalékkal nőttek!