Rendkívüli

Vége a háborúnak!

ablaktörlő

Filléres ötlet segítheti a biztonságosabb közlekedést!

55 perce
Olvasási idő: 3 perc
Gyakori gondon segíthet az ügyes trükk, így lesz tiszta a szélvédő!
ablaktörlőautós hírablakmosóautószervizegyszerűolcsó

Valószínűleg minden autósnak okozott már bosszúságot az ablaktörlők nem megfelelő állapota, vagy éppen az ablakmosó rendellenes működése. Arról persze aligha a szerkezet tehet, ha kifogy a mosófolyadék, a spricnik rendeltetésszerű használatát azonban igenis segíthetjük. 

@hasemeyer Windshield wipers are one of those things that seem like they don’t really matter until they matter a whole lot. We’ve had a ton of pollen on our car this spring season and every time I go out there, I was spraying my wipers and it kept missing the windshield and then I remembered this car hack! ##cartok##carhack##lifehack##carsontiktok##w211 ♬ original sound - Bradley Hasemeyer

A mosófejen található parányi lyukak eltömődhetnek, vagy mondjuk rossz szögben fecskendezik a folyadékot, ami egy egyszerű, biztosítótűvel könnyen orvosolhatunk.

Filléres megoldás a bajra

A tűt a fecskendező fej lyukaiba illesztve kipiszkálhatjuk az esetleges piszkot, továbbá a megfelelő permetezési irányt is pozícionálhatjuk. Ne feledje, az őszi időszakban különösen fontos a jó láthatóság és az autók megfelelő felkészítése!

 

