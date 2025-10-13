Filléres ötlet segítheti a biztonságosabb közlekedést!

Gyakori gondon segíthet az ügyes trükk, így lesz tiszta a szélvédő!
Valószínűleg minden autósnak okozott már bosszúságot az ablaktörlők nem megfelelő állapota, vagy éppen az ablakmosó rendellenes működése. Arról persze aligha a szerkezet tehet, ha kifogy a mosófolyadék, a spricnik rendeltetésszerű használatát azonban igenis segíthetjük.
A mosófejen található parányi lyukak eltömődhetnek, vagy mondjuk rossz szögben fecskendezik a folyadékot, ami egy egyszerű, biztosítótűvel könnyen orvosolhatunk.
Filléres megoldás a bajra
A tűt a fecskendező fej lyukaiba illesztve kipiszkálhatjuk az esetleges piszkot, továbbá a megfelelő permetezési irányt is pozícionálhatjuk. Ne feledje, az őszi időszakban különösen fontos a jó láthatóság és az autók megfelelő felkészítése!
