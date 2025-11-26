Villanyautóként is megállja a helyét a klasszikus Skoda

Az akkumulátoros-elektromos kornak köszönhetjük a farmotoros Skoda típusok reneszánszát, azonban újabban csak szabadidő-autókat kínálnak ilyen felépítéssel. Itt az ideje változtatni ezen, az irányt pedig a csehek 1969-ben bemutatott farmotoros típusa mutatja, ami a márka számára az első milliomos autó volt. A hiánygazdaságban ugyan nem volt olyan kiélezett a verseny, mint az aktuális szabadpiacon, de az 1 079 708 példányban készített Skoda 100-as mind a mai napig ott van a csehek legnépszerűbb típusai között, szóval Martin Paclt formatervező ezt gondolta újra az aktuális Modern Solid arculat segítségével.

Modern vonalú villanymotoros személyautóként gyarapíthatná a Skoda-kínálatot az újragondolt 100-as

Fotó: Skoda

Sportosabb arányokat kapott a modern Skoda 100-as

Jót tesz a megjelenésnek, hogy nem vonatkoztat el annyira a múlttól az újragondolt Skoda 100-as, mint a nemrég megmutatott kupé testvére, miközben a légellenállás miatt ugyanolyan szépen ível a tető hátrafelé, mint annál. Érdekes, azáltal, hogy Martin Paclt hátsó szélvédő nélkül alkotta újra az egykori személyautót, a végeredmény egy másik cseh klasszikust, a Tatra 77-est is felidézi. Persze a modern LED-es világítás gyorsan visszazökkenti az embert a jelenbe. Elöl a LED-csík idézi az egykori krómot, a fényszóró két- vagy 4 lámpával is tud világítani.

Fotó: Skoda

Amikor a kézzel készített vázlatokat követően a számítógépes modellezésre került a sor, Martin Paclt a Skoda Superb digitális terveit vette kiindulási alapnak, mert annál stimmeltek a sportosabb arányok, és így csak a külsőt kellett újraalkotni a digitális térben.