Ford

Hiába az átlagbér duplája, a Ford nem talál elég szerelőt

Hiba MI-biztos állás, nincs elég kvalifikált szakember. Csak a Ford hálózatában 5000 betöltetlen autószerelő pozíció van.
Jim Farley, a Ford elnök-vezérigazgatója egy podcastban panaszkodott arra, hogy az észak-amerikai kereskedőhálózatban most is 5000 betöltetlen autószerelői pozíció van, és a helyzet várhatóan csak rosszabb lesz a következő években. Mindez annak ellenére, hogy akár évi 120 000 dollár, azaz 40 millió Ft-os fizetés ígéretével vannak kiírva az álláshelyek – ez lényegében duplája az USA-ban aktuális átlagbérnek, ami 63 795 dollár.

Egy ford pickup motorterében dolgozik egy autószerelő.
Nincs elég autószerelő, a Ford USA-beli hálózatában 5000 szabad pozíció van
Fotó: Ford

Az autószerelő-hiány más iparágakban is érezteti a hatását

A képzett autószerelők és gépjárműtechnikusok hiánya azt is jelenti, hogy más iparágakban sincs elég képzett személyzet a javításokhoz és karbantartásokhoz. Ezek a Mesterséges Intelligencia térhódításától védett területek, ha máshoz nem, a humanoid robotok karbantartásához kell majd az emberi munkaerő. Az USA statisztikai adatai szerint aktuálisan 37 000 betöltetlen autószerelői állás van az autóiparban, és 2033-ra ez a szám 67 800-ra fog emelkedni.

 

 

