A tegnap esti, hat halálos áldozatot követelő vasúti átjárós baleset több kérdésre is érzékenyen rávilágít. Mindenek előtt itt van a sofőr felelőssége, ami a lavina mozgatórugója. Hatan akarnak utazni egy ötszemélyes autóba? Tilos! Piros jelzés van érvényben a vasúti átjáróban, a sofőr mégis kikerüli? Tilos! A szentmártonkátai balesetben érintettek - a hírek szerint - bulizásból hazafelé tartó fiatalok voltak...

Szinte bármilyen személyautó esélytelen a mozdonnyal szemben, a tragédia kódolva van!

Fotó: Lővei Gergely (Autó-Motor)

Miért csak a tragédia után leszünk bölcsek?

Eseménytelen hétköznapokon bele sem gondolunk, hogy az autóvezetői felelőtlenség csupán ebben a két témában (a megengedettnél több utas a fedélzeten, áthajtás vasúti átjárón tilos jelzés ellenére) mi mindennek lehet az okozója, kiváltója. Ártatlan életek érnek véget a gondatlanság, a túlzott könnyelműség miatt, de utólag már könnyű okosnak és bölcsnek lenni. Ha másért nem, gondolatébresztőként álljon itt az ominózus szabálysértések büntetési tétele:

A vasúti átjárón való áthaladás során történő közlekedési szabálysértés az úgynevezett "Objektív felelősségvállalás" hatálya alá tartozik, vagyis az elsőrendű adminisztrációs érintett a gépjármű üzembentartója, a kiszabható közigazgatási bírság pedig 16 ezertől 468 ezer forintig terjedhet!

A megengedettnél több személy szállítása esetén a helyszíni bírság összege 5000 forinttól 50 ezer forintig, fél éven belüli ismételt szabálysértés esetén pedig 70 ezer forintig terjedhet.