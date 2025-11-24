Drámai ámokfutás az M35-ösön, többen is centikre voltak a karamboltól – videó

Egy verőfényes októberi napon egy sofőr nem tudta értelmezni az M35-ös egyik felhajtójánál lévő behajtani tilos táblát. Az ámokfutó rossz irányban hajtott fel a pályára, és a belső sávban magabiztosan megindult a forgalommal szemben.

A szabályosan közlekedő autósok és kamionosok közül többen is csak az utolsó pillanatban rántották el a kormányt, szerencsére baleset végül nem történt.

Videón az ámokfutó:

Az autópálya-kezelő minden ilyen esetben azonnal értesíti a rendőröket, ezúttal is így történt. Végül ők állították meg a szabálytalanul haladó autóst.