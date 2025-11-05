Hivatalos: jön a giga-Audi SUV!

Az Audi kínálatában egykor igazi állócsillagnak számított az A8-as limuzin, az utóbbi években mégis nagyon megcsappant a kereslet a típus iránt. Az SUV-k piaca viszont valósággal dübörög, a német márkák termékei mellett remekül fogynak a Lexus és a Range Rover óriási szabadidő-autói is. Az egyre fokozódó verseny pedig arra ösztökélte az Audit, hogy egy új típussal koronázza meg kínálatát: a gyártó hivatalosan is bejelentette, hogy jövőre érkezik a Q9-es. Ráadásul nem elektromos hajtással!

Jelenleg a Q7-es a legnagyobb Audi szabadidő-autó. Jövőre érkezik a Q9-essel együtt

Fotó: Autowp

Lendületbe jött az Audi

Az Audi kínálatában az 5,0 méter hosszú Q7-es a legnagyobb SUV, ezt az értéket azonban nyilvánvalóan felülmúlja majd a Q9-es, amely műszakilag szoros rokonságban áll a szintén új generációs Porsche Cayenne-el. Vagyis az MLB-platform helyett a PPC-padlólemezt használja, ami sok előnyt tartogat - például a plug-in hibrid verziók még nagyobb akkumulátort kaphatnak. Bár a típus elsődleges piacának az Egyesült Államok ígérkezik, a hírek szerint Európában is elérhető lesz az új topmodell, amely nagy vetélytársaihoz hasonlóan hétüléses konfigurációban is elérhető lesz. Az Audi nem elégszik meg ennyivel, tíz éves gyártási periódus után jövőre érkezik a Q7-es friss nemzedéke is, sőt a gyártó ígérete szerint egy belépő szintű, akkumulátoros-elektromos modellről is hamarosan lerántják a leplet.