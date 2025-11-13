Megláttak egy parkoló autót a rendőrök, ettől a látványtól ők is lefagytak – fotó

Betonfalon parkolt le! – írták csodálkozva a lengyel rendőrök egy képhez, amely Zielona Górában készült. A bejegyzésből nem derült ki, mi történt, egy Audi mindenesetre valóban nem ideálisnak tűnő helyzetben állt meg.

Az autó első kerekei a levegőben lógtak, ami rögtön beindította a kommentelők fantáziáját: többen arra tippeltek, hogy biztosan valami javítást akart elvégezni a tulaj, és így egyszerűbbnek tűnt, mint egy hagyományos szervizben emelőre tenni a kocsit.

Íme az Audi a betonfalon:

Az Audi mögött egyébként látható egy elakadásjelző háromszög, de az sem derült ki, hogy ezt az autó vezetője vagy a rendőrök tették ki.