Minden autó veszélyben van, amiben benne van ez a funkció

A kulcs nélküli autónyitás lényege, hogy amikor az autó egyméteres körzetében vagyunk, vagy a kezünket a kilincsre tesszük, az ajtó kinyílik. Éppen ezt tudják kihasználni az autótolvajok, akik olyan jeltovábbító eszközöket használnak, amelyek a kulcs távirányítójából érkező jelet egy adott épületen kívülről is tudják érzékelni, ezt pedig már könnyűszerrel továbbítják az autóhoz. Azaz az autónk azt fogja hinni, hogy mi magunk állunk az autó mellett.

Kapcsoljuk ki a kulcsot!

Bár a kocsikulcsok gyártónként eltérőek, egyes modellek esetében kikapcsolható a jeladás. Ne keressünk azonban erre vonatkozó, egyértelműen felismerhető gombot – ahhoz, hogy megtaláljuk, valószínűleg át kell majd néznünk a jármű kezelési kézikönyvét, vagy megkérdeznünk egy márkakereskedést. Elsősorban akkor érdemes ténylegesen „kikapcsolni a kocsikulcsot”, ha például nyaralni megyünk, és huzamosabb ideig otthon hagyjuk az autót.

Nehezítsük meg a tolvajok dolgát!

Mivel a kulcs nélküli technológia hatótávolsága nem túl nagy, minél messzebb tartjuk a kocsikulcsot az autótól, annál inkább megnehezítjük majd a tolvajok dolgát. Tartsuk a kulcsot az ajtóktól, ablakoktól minél távolabb. A szakértők legalább ötméteres távolságot javasolnak a járműtől.

Blokkoljuk a jelet!

Ahelyett, hogy a kulcsot felakasztanánk az ajtó mellé, vagy ledobnánk az asztalra, tegyük inkább egy fémmel bélelt Faraday-kulcstartóba, tasakba vagy dobozba. Ez leárnyékolja a jelet, így a tolvajok nem tudják azt az épületen kívülről felerősíteni.

Minden autó kényelmesebb ezzel a rendszerrel, de a veszély is nagyobb

Blokkoljuk az autó mozgását!

Ha biztosra akarunk menni, nem csak a rádiójelre érdemes odafigyelnünk. Fizikailag is blokkolhatjuk saját autónk mozgását egy kormányzárral, vagy azzal, ha elálljuk a kocsibejárót.

Legyen naprakész a szoftver!

A lopások miatt az autógyártók évről évre új technológiákat – például új frekvenciákat, szoftvert és kulcsokat – fejlesztenek, ezért érdemes időről időre felkeresni a márkakereskedést, és meggyőződni róla, hogy a jármű szoftvere naprakész.

Készüljünk fel minden eshetőségre!

Fontoljuk meg valamilyen nyomkövető eszköz (tracker, tag) felszerelését is. Ezt érdemes valamilyen rejtett helyen, például a kesztyűtartóban, a műszerfal alatt, vagy valamelyik ülés alá elhelyezni, hogy a tolvajok ne szúrják ki azonnal. Ha minden óvintézkedés ellenére mégis ellopják az autót, így jelentősen megnő az esélye annak, hogy az minél hamarabb, és lehetőleg épségben visszajusson hozzánk.