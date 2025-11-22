Távoli frissítés miatt aggódhatnak a villanyautósok: ottmaradnak-e az út szélén?

A Rivian nevű villanyautó-márka alap modelljeihez kínál LFP-kémiájú akkumulátort, amellyel egészen mostanáig elégedettek voltak az ügyfelek. Csakhogy az elmúlt két hétben hirtelen megsokszorozódott azok száma, akik töltés nélkül maradtak az út mellett, pedig ők mindent úgy csináltak, ahogy korábban. A problémát az jelenti, hogy a legutóbbi (2025.38) távoli frissítésnél hiba került a rendszerbe, és alacsony töltöttség mellett nem jól jelzi az akkumulátorban lévő energia szintjét, és így az autó nem ér el az egyébként a navigációban kiválasztott és beállított töltőállomásra. Ez egyébként igen komoly anyagi következményekkel is járhat, hiszen esetenként éjszaka kell autómentőt találni a 3 tonnás járművek elszállításához, meg kell oldani a hazajutást.

Fotó: Rivian

Tovább növeli a kiadásokat, hogy ha a nagyfeszültségű akkumulátor teljesen lemerül, akkor nagy az esélye, hogy az onnan táplálkozó 12 voltos akkumulátor meghal mélykisülés miatt – ennek cseréje márkaszervizben 500 dollár. Arról egyelőre nincs szó, hogy a Rivian megtéríti az általa elrontott szoftverfrissítés miatti kiadásokat. A gyár azt ígéri, a soron következő (2025.42) távoli frissítésnél orvosolja a hibát, addig is azt kéri, a megszokottnál nagyobb ráhagyással tervezzék meg útjaikat a tulajdonosok. Kérdés, hogy ez a szoftverhiba a Rivian saját mérnökeinek köszönhető, netán a velük újabban szorosan együtt dolgozó, szoftver-téren igencsak kihívásokkal küzdő Volkswagen vitte magával a hibát? Valószínűleg soha nem tudjuk meg.

