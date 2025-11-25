Hírlevél

Hihetetlen, mi mindenre megtaníthatjuk a kocsi távirányítóját!

Az autósok 99%-a nincs tisztában ezekkel.
A mai autók többségét már távirányítós kulcs-fejegység nyitja-zárja, ám a két fő funkción kívül is számos kényelmi és biztonsági tétel elérhető. Az alábbi videóból kiderül, hogy az elektromos ablakemelők akadályérzékelős működtetésétől kezdve a központi zár indulás utáni reteszelésén át a gyerekzár funkciójáig számos megoldást aktiválhatunk.

@know_about_cars_ 99% of people never set up these car functions #car#automobile#cartips#cardriving#manual#carskill ♬ 原聲 - Know about cars

Próbáljuk ki, megéri!

Szánjunk rá időt és csekkoljuk a fentieket, könnyen lehet, hogy a későbbi utazások, napi ingázások során nagy hasznát vesszük majd. Ettől függetlenül is érdemes néhány ötletes megoldást betárazni, bármikor szükség lehet ezek élesítésére!

 

