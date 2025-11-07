Véres hulla lógott ki a csomagtartóból, de nem ezért büntették meg a rendőrök – fotó

Vérfoltok, egy műholttest kilógott a csomagtartóból, sötét hangulat... Minden gondosan elő volt készítve Halloweenre, egy francia autós mégis elfeledkezett egy fontos dologról, és végül bírságot kapott.

A rendőrök is értékelték a dekorációt, amikor megállították az autót, annál kevésbé voltak vidámak, amikor kiderült, hogy nincs rajta érvényes biztosítás.

Az autós ötletét díjazták, a biztosítás nélküli vezetést nem:

Az Autonews.fr szerint a biztosítás nélküli vezetésért Franciaországban 500 eurós (193 ezer forint) fix bírság jár, amely 15 napon belüli befizetés esetén 400 euróra (154 ezer forint) csökkenthető, 45 nap után pedig 1000 euróra (386 ezer forint) emelhető. Egy hiba, ami valószínűleg sokáig kísérteni fogja a sofőrt.