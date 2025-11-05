Autóvásárlás? Ez a tényező mindent felülír!

Egyre inkább meghatározza az életünket a digitalizáció, hogy mást ne mondjunk, ezt a cikket is az interneten olvassák. A kereskedelem is egyre inkább áttér erre a felületre, azonban az autóvásárlás egyelőre még analóg módon zajlik. Erre jutott a német Küs megbízásából 2025 szeptemberében 1000 fős mintán elvégzett felmérés, amely során azt vizsgálták, igénybe vesznek-e digitális segédeszközöket a vásárlás során az ügyfelek.

Az autóvásárlás bizalmi kérdés, Németországban a személyes kapcsolatban bíznak

Fotó: Küs

Nem a digitális, hanem a valós világban zajlik a legtöbb autóvásárlás

A virtuális valóságot mindössze a válaszadók 12%-a tartja attraktívnak, az internetes fórumokon olvasott információkat 10% tartja fontosnak, a közösségi médián keresztül terjesztett videók csak a 8%-nál számítanak érdekesnek. A Mesterséges Intelligenciára csak 7% hagyatkozik autóvásárlásnál, 60% egyenesen elképzelhetetlennek tartja az MI segítségét egy ilyen fontos döntésnél. Érdekes a helyzet videóhívásnál, amelyet ugyan 37% elfogad hiteles információforrásnak, de ezzel együtt 58% elzárkózik attól. Az újautó-vásárlók a személyes kapcsolatot keresik a márkakereskedőkkel, mert úgy érzik, olyan kérdéseik vannak, amelyekre csak ott kapnak megfelelő választ.

Fotó: KÜS-Bundesgeschäftsstelle / obs

A Küs pár hónappal korábban a használtautó-vásárlási szokásokat is megvizsgálta, akkor az jött ki, hogy Németországban az emberek 46%-a a helyi márkakereskedésben, 27% használtautó-kereskedésben választ magának használt autót, magánszemélytől 23% vásárolna, és mindössze 3% vásárolna az interneten keresztül.

