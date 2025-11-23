Ilyen nincs! Feltámadt a Los Angeles-i infernót túlélő VW-busz!

Bejárta a világsajtót az a fotó, amelyen a kaliforniai tüzek pusztítását követően egy klasszikus Volkswagen busz az egyetlen színfolt a kiégett lakóházak között. Sokak számára ez reménysugárt jelentett az újjáépítéshez, hogy lehet élet a romok között. A helyi VW-forgalmazó is felfigyelt az autóra, a rajongók segítségével már akkor felvette a kapcsolatot a tulajdonossal, amikor még a hatóságok nem engedtek be senkit a tűzvész által elpusztított területre, így amikor szabad lett a bejárás, rögtön a gyár által küldött tréler gyűjtötte be az 1977-ben gyártott buszt.

A tűzvészben elpusztult romok között parkol Azul, a klasszikus busz

Fotó: Mark J. Terrill / Volkswagen/AP

A VW forgalmazó finanszírozta, rajongók segítették a tűzvész túlélő busz felújítását

Megan Weinraub számára a busz nem csak közlekedési eszköz, hanem családtag, ezért örömmel fogadta a Volkswagen felajánlását, hogy felújítják az általa csak Azul-nak becézett járművet. Első pillantásra egyben volt az autó, azonban a hatalmas hőhatás miatt komoly felújítás következett. A külső karosszériaelemek felét lecserélték – eközben a korrózió nyomait is eltüntették –, minden gumi alkatrészt kicseréltek a felfüggesztést is beleértve, újrahúzták az üléseket és ajtókárpitokat. Teljesen lecsiszolták a kijavított karosszériát, és az eredetinek megfelelő kék-fehér színre fényezték. Összesen több mint 900 alkatrészt cseréltek ki a 2080 munkaóra alatt, ezek között voltak újonnan gyártott elemek is, mint a Németországból szerzett kipufogórendszer, de rengeteget segítettek a már említett rajongók.

Több mint kétezer munkaóra alatt született újjá az Azul néven becézett 1977-es VW busz

Fotó: SAM DOBBINS

A nagy munkáért annyi ellenszolgáltatást kért a Volkswagen, hogy a Los Angelesi Autószalonon a cég standján parkoljon az autó, illetve azt a Los Angelesi Petersen Automotive Museum-ban is kiállítják majd december 4-január 11. között. Mindkét helyen arra használják a főnixmadár-szerűen újjászületett Azul-t, hogy annak segítségével az újjáépítést és a mentőegységeket segítő California Fire Alapítvány számára gyűjtsenek adományokat.