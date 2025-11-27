Úristen! – kiabálta az utas, hajszálon múlt a tragédia az 5-ösön – videó

Kis híján baleset történt egy figyelmetlen sofőr miatt az 5-ös úton, nem sokkal Szeged után. A Bpiautosok.hu olvasója Röszke felé tartott két utasával, amikor jobbról, egy földútról váratlanul kihajtott elé egy piros Skoda. A sofőrnek nagyjából 85 km/h-s sebességről kellett vészfékeznie, de sikerült elkerülnie az ütközést.

A videó második felében látható még egy hajmeresztő csepeli eset: egy autós az elsőbbségadás kötelező táblát figyelmen kívül hagyva mindenkit fékezésre kényszerített. A Hungária körúton pedig egy tanulóvezető kapott leckét arról, hogy a budapesti forgalomban bármi megtörténhet.

Három esetben is éppen csak elmaradt a baleset - videó: