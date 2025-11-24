Hírlevél

Ész nélkül próbált sávot váltani az útépítésnél, durván elintézte magát – videó

Az utolsó pillanatban próbált besorolni egy autós egy teherautó elé. Emlékezetes baleset lett belőle.
Sok autósra jellemző, hogy különböző közlekedési helyzetekben az utolsó pillanatban próbál besorolni. Ezekből a helyzetekből olykor baleset lesz, pedig egy kis odafigyeléssel az ilyen helyzetek könnyen elkerülhetők lennének.

A videón látható autós egy útépítésnél centizte ki a besorolást, egy teherautó elé próbált beférni. A nagyobb jármű vezetője talán nem is észlelte az autót egészen addig, amíg meg nem forgatta maga előtt. Az ütközés után az autót még egy árok is elnyelte.

Videón a baleset:

 

