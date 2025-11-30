Hírlevél

autós hír

Valami lezuhant az égből, gusztustalan dolog terítette be az autókat - videó

Forgalmas hídra zuhant egy mobil vécé Spanyolországban. A baleset csak részben volt szerencsés kimenetelű.
autós hírhídvécé

Egy sevillai hídon dolgozó építési daruról mobil vécé zuhant az autók közé. A baleset kapcsán szerencse, hogy egyetlen járművet sem talált telibe, az kevésbé, hogy a tartály egyáltalán nem volt üres.

Az egyik arra járó autós által készített felvételen látszik, hogy minden, ami a vécében volt, viszonylag nagy területen szóródott szét, beterítve az arra járókat. Az incidens után többeknek is szüksége lehetett arra, hogy azonnal felkeressenek egy autómosót...

Videón a baleset:

 

