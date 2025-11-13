Hírlevél

internet

Vezetés közben élőzött, az összes követője látta a kínos karambolját - videó

Vezetés közben élőzött egy tartalomgyártó. A baleset után még mosolygott is.
internetkarambolbaleset

Élő közvetítésben mutatta meg egy tartalomgyártó, hogy miért kell vezetés közben az utat figyelni. A Jackie nevű nő az autóban ülve élőzött, egészen addig, amíg egy baleset meg nem állította.

A videón jól látható, hogy a nő hosszú ideig a mobilját figyelte, amikor pedig felnézett, már késő volt. Sokan különösen felháborodtak azon, hogy még mosolygott is az ütközés után, bár ezt valószínűleg csak kínjában tette.

Videón a baleset:

Kick streamer Jackie gets into a car crash on stream last night
byu/WestChocolate8483 inLivestreamFail

Noha Jackie gyorsan törölte a Kick nevű platformon futó profilját, a felvétel terjedését nem tudta megállítani: ami egyszer felkerült az internetre, az ott is marad - ezt a leckét most szintén megtanulhatta. A balesetben egyébként nem sérült meg senki.

 

