Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Ki nem találná, ki ütheti be az utolsó szöget Zelenszkij koporsójába! – lerántjuk a leplet

Érdekes!

Az izraeli titkosszolgálat ellopta a világ legfélelmetesebb vadászgépét

autós hír

Így előz egy vezetésre teljesen alkalmatlan sofőr Magyarországon – videó

9 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Megdöbbentő előzést mutatott be egy autós Hevesben. Nem rajta múlt, hogy nem történt baleset.
Link másolása
Vágólapra másolva!
autós hírvaddisznóelőzésLexus

Valahol Heves megyében autózott a Bpiautosok.hu olvasója, amikor teljesen érthetetlen előzésre szánta el magát az előtte haladó autós. Nagyon messziről indult, jól látható volt, hogy esélye sincs biztonságosan befejezni a manővert, mégis végigvitte. Nem rajta múlt, hogy nem történt baleset: ha nem állt volna meg a szemből érkező, nagy baj történt volna.

A videó első felében egy kivédhetetlen incidens látható a Budaörsi úton. A kamerás autó előtt szabályosan haladt egy Lexus, amikor balról kiszaladt egy megtermett vaddisznó az útra, és nekiment az autónak.

Ebből az előzésből könnyen lehetett volna tragikus baleset:

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!