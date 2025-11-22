Így előz egy vezetésre teljesen alkalmatlan sofőr Magyarországon – videó

Valahol Heves megyében autózott a Bpiautosok.hu olvasója, amikor teljesen érthetetlen előzésre szánta el magát az előtte haladó autós. Nagyon messziről indult, jól látható volt, hogy esélye sincs biztonságosan befejezni a manővert, mégis végigvitte. Nem rajta múlt, hogy nem történt baleset: ha nem állt volna meg a szemből érkező, nagy baj történt volna.

A videó első felében egy kivédhetetlen incidens látható a Budaörsi úton. A kamerás autó előtt szabályosan haladt egy Lexus, amikor balról kiszaladt egy megtermett vaddisznó az útra, és nekiment az autónak.

Ebből az előzésből könnyen lehetett volna tragikus baleset: