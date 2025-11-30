Pofátlan hazugsággal próbálta menteni magát a balesetet okozó autós Kőbányán – videó

Hírlevél

Kínos volt az igazság, különös mesével próbálta menteni magát egy autós Kőbányán. A baleset után aztán kiderült az igazság.
Baleset történt egy figyelmetlen sofőr miatt Kőbányán, a kamerás autó vezetője nem tudott időben lehúzódni előle. A vétlen autóban komoly kár keletkezett, de a szabálytalankodó más járműben is kárt okozott.

A Bpiautosok.hu olvasója azt írta, hogy a kocsiban hárman utaztak, köztük két kisgyerek. Személyi sérülés szerencsére nem történt, de a helyszínre rendőr, mentő és tűzoltó is érkezett.

Videón a baleset:

A vétkes sofőr először azt állította, hogy azért közlekedett szabálytalanul, mert a felesége hamarosan szülni fog. A helyszínelésnél azonban kiderült, hogy a felesége nem is volt terhes. Végül elismerte, hogy valójában csak ételért akart gyorsan beugrani a közelben.

A videó folytatásában még hajmeresztő jelenet látható: az egyik az Erzsébet, a másik a Margit hídnál történt.

 

