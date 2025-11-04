Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Fehérorosz katonák indulhatnak Ukrajnába! Lukasenko üzent a világnak

Tragédia

Óriás lódarázs ölt meg egy apát és annak fiát

autós hír

Egy pillanat alatt lett szörnyű roncsderbi az M7-esen - videó

11 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Néhány másodperc leforgása alatt tört össze több jármű az M7-esen. A baleset egy kis odafigyeléssel elkerülhető lett volna.
Link másolása
Vágólapra másolva!
autós hírM7-es autópályabaleset

Még augusztusban történt tanulságos baleset az M7-esen Pákozd térségében, a felvételt most tette közzé az autópálya-kezelő. Jó időben, gyér forgalomban ment neki egy középső sávban érkező autó a külső sávban haladó kamionnak, ami láncreakciót okozott.

Az ütközés megdobta az autót, amely pörögve kétszer is eltalálta a mögötte érkezőt. Mindössze hét másodperc telt el az első ütközés és a roncsok megállása között.

Videón a baleset:

A baleset mögött szinte azonnal hatalmas lett a torlódás, a szemközti oldalon pedig a bámészkodók miatt valós ok nélkül lassult be a forgalom, fantomdugó alakult ki. Úgy tudni, szerencsére nem sérült meg senki komolyabban.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!