Párás szélvédővel indult el, súlyos tömegbalesetet okozott – videó

Az őszi és téli közlekedés egyik legnagyobb veszélye, hogy a nagy sietségben többen is rendszeresen úgy indulnak el, hogy nem takarítják le a szélvédőt, ami rendkívül kockázatos. Egy brit teherautó-sofőr is úgy gondolta, hogy a párás üvegen át is megfelelően látja majd az utat, nagy baleset lett belőle.

A sofőr először egy kisbuszba rohant bele, ami több járművet is megtolt maga előtt. Összesen hárman sérültek meg a balesetben, ketten súlyosan. A sofőr bűnösnek vallotta magát a bíróságon, végül 36 hetes szabadságvesztésre ítélték, 18 hónapra felfüggesztve. A vezetéstől szintén másfél évre tiltották el, a jogosítványát csak egy szigorú vizsga letétele után kaphatja majd vissza.

Videón a baleset: