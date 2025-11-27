Párás szélvédővel indult el, súlyos tömegbalesetet okozott – videó

Hírlevél

Elítéltek egy teherautó-sofőrt, aki párás szélvédővel okozott tömegkarambolt. A baleset miatt a jogosítványát is elvették.
Az őszi és téli közlekedés egyik legnagyobb veszélye, hogy a nagy sietségben többen is rendszeresen úgy indulnak el, hogy nem takarítják le a szélvédőt, ami rendkívül kockázatos. Egy brit teherautó-sofőr is úgy gondolta, hogy a párás üvegen át is megfelelően látja majd az utat, nagy baleset lett belőle.

A sofőr először egy kisbuszba rohant bele, ami több járművet is megtolt maga előtt. Összesen hárman sérültek meg a balesetben, ketten súlyosan. A sofőr bűnösnek vallotta magát a bíróságon, végül 36 hetes szabadságvesztésre ítélték, 18 hónapra felfüggesztve. A vezetéstől szintén másfél évre tiltották el, a jogosítványát csak egy szigorú vizsga letétele után kaphatja majd vissza.

Videón a baleset:

Driving with a fogged windscreen in low sun
byu/Peterd1900 inWhatcouldgowrong

 

