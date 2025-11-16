Elképesztő autóbalesetet élt túl, úgy zokogott utána, mint egy gyerek - videó

Kis híján az életével fizetett egy autós azért, hogy rosszkor volt rossz helyen. Egy elszabadult szikla pont a kisteherautóját találta telibe, csak a szerencsén múlt, hogy a baleset nem követelt halálos áldozatot.

Ez tényleg csak néhány centin múlt: ha a szikla egy kicsivel arrébb zuhant volna, a sofőrnek esélye sem lett volna a túlélésre. Ezzel valószínűleg ő is tisztában volt, nem csoda, hogy úgy zokogott a megmenekülése után, mint egy gyerek.

Videón a baleset utáni pillanatok: