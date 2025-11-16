Nem is olyan rég még úgy volt vele a Bentley, hogy 2025-ben dobja piacra első villanyautóját, az évtized végére pedig már csak akkumulátoros-elektromos autók alkotják a kínálatát. Ehhez képest most, 2025 végén nyoma sincs zéró helyi károsanyag-kibocsátású Bentleynek, sőt, a Continental GT Supersports pont attól lett olyan jó, hogy abból eltüntették az elektrifikáció minden nyomát!

Mildred kódnéven futott a könnyű - épp csak befér 2 tonna alá... - Bentley kupé fejlesztése

Fotó: Bentley

Ez az első modern kori Bentley Continental GT hátsókerékhajtással

A 4,0 literes V8-as biturbónál megerősítették a forgattyús mechanizmust, módosították a hengerfejeket és nagyobb feltöltőket építettek be, így aminek 666 LE/800 Nm a teljesítménye. A megfelelő gázcseréről és hangról Akrapovic kipufogórendszer gondoskodik, ami olyan jól sikerült, hogy lemondtak az egyébként alapfelszereltségnek számító hangszóróból érkező műhangról. A nyolcfokozatú váltó megerősített tengelykapcsolókat kapott, gyorsabbra programozták a működését. Azzal, hogy lemondtak néhány feleslegesnek ítélt felszerelésről, úgymint hátsó ülések, első hajtás és bármiféle hibrid segítség, sikerült fél tonnával csökkenteni a tömeget. Két tonna alatti saját tömegével az elmúlt 85 legkönnyebb Bentleyje a Mildred kódnéven fejlesztett kupé, amelynél a menetdinamikai tulajdonságok javítása volt a legfőbb cél.

Alacsonyabb üléspozíciót biztosítanak az új első sportülések, hátulról kiszedték a padot

Fotó: Bentley

A jól tapadó abroncsok, a jelentős leszorító-erőt generáló légterelők és a „könnyű” karosszéria jóvoltából a Supersports 1,3 g-s keresztgyorsulásra képes, a 0-100 km/óra gyorsulás 3,7 másodperc alatt megvan. A hátsó nyomtávot kiszélesítették, a hátsókerék-kormányzás mellett az elektronikusan vezérelt zárású hátsó differenciállal együtt dolgozó kerekenkénti fékbeavatkozás is segíti az elfordulást. Az elektronikus menetstabilizáló nem csak kikapcsolható, de van olyan fokozata, ami lehetővé teszi a driftelést. A 22 colos kovácsolt alumínium felnik mögött karbon-kerámia fékek dolgoznak, elöl 440 mm átmérőjűek a tárcsák és 10 dugattyús nyergek szorítják azokat. A vezetési élményt még az is növeli, hogy az új sportülések az eddiginél jó pár centivel alacsonyabb üléspozíciót biztosítanak. A Bentley Continental GT Supersport-ból 500 példányt készítenek, mindet egyedi igények szerint fényezik és kárpitozzák, extra igények nélkül az indulóár 344 000 font, azaz 150 millió Ft.