Megváltozik az üzemanyag a magyar benzinkutakon

A Mol novemberben átáll a téli üzemanyag forgalmazására: november 15-től már minden hazai benzinkút a hideg időjárás negatív motorikus hatásait kiküszöbölő gázolajat forgalmaz.

A hőmérséklet csökkenésével a dízelautók nehezebben indulnak, mert megváltoznak az üzemanyag áramlási tulajdonságai. Erre nyújt megoldást a másfajta összetételű téli gázolaj. A Mol már október elején megkezdte a felkészülést, hogy a határidő előtt minden kutat ellásson a könnyebb téli indítást és jobb motorműködést segítő üzemanyaggal.

A hideg idő következményei közül az autósok számára a legjelentősebb, hogy a dízel üzemanyag egyik összetevője már mínusz 8-10 fokon kristályosodni kezdhet.

A kristályok eltömíthetik a szűrőket, és akadályozhatják az üzemanyag áramlását, ami önmagában is nehézséget okozhat a motor téli indításában.

Ráadásul a hőmérséklet csökkenésével párhuzamosan nő az üzemanyag viszkozitása (vagyis csökken a „folyóssága”), ami szintén gátolhatja az indítást és a megfelelő motorműködést.

Minden benzinkút téli gázolajat forgalmaz november 15-től

Az előző két ok miatt a motor hosszabb ideig és nagyobb erőfeszítéssel próbálja beindítani az égési folyamatot. Ez a megnövekedett terhelés fokozott igénybevételt, azaz kopási kockázatot jelent a motoralkatrészekre

Amennyiben félig van a tank nyári dízellel, de hirtelen bejönnének a fagyok, érdemes rátankolni egy fél tank téli üzemanyagot – ideális esetben a még magasabb hidegtűrésű prémium változatból –,

így a hidegindítás a magyarországi hőmérsékleteket tekintve mindenképpen biztonságos lesz.