Rágyújtott a benzinkúton, mindent elborított a pokoli lángtenger – videó

Kreml

Putyin leválthatja Lavrovot? Hihetetlenül aljas hisztériakeltés indult el a Nyugaton

Rossz helyen, rossz pillanatban gyújtott rá egy férfi. Döbbenetes videót rögzített a benzinkút biztonsági kamerája.
autós hírtűzbenzinkút

Minden benzinkút táblán jelzi, hogy tilos a nyílt láng használata, és ez bizony olyan figyelmeztetés, amit muszáj komolyan venni. Egy brazil társaság is örökre megtanulta, hogy a tűz nem benzinkútra való.

Az egyik férfi akkor gyújtott rá, amikor mögötte éppen üzemanyagot fejtettek le egy tartálykocsiból. A benzingőz azonnal belobbant, félő volt, hogy komolyabb katasztrófa is történik.

Videón a benzinkút kamerájának felvétele:

WCGW with lighting a cigarette at a gas station?
byu/Elegant_River_8023 inWhatcouldgowrong

A kút egyik alkalmazottja végül poroltóval eloltotta a lángokat, úgy tudni, nem sérült meg senki.

 

