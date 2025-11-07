Rágyújtott a benzinkúton, mindent elborított a pokoli lángtenger – videó

Minden benzinkút táblán jelzi, hogy tilos a nyílt láng használata, és ez bizony olyan figyelmeztetés, amit muszáj komolyan venni. Egy brazil társaság is örökre megtanulta, hogy a tűz nem benzinkútra való.

Az egyik férfi akkor gyújtott rá, amikor mögötte éppen üzemanyagot fejtettek le egy tartálykocsiból. A benzingőz azonnal belobbant, félő volt, hogy komolyabb katasztrófa is történik.

Videón a benzinkút kamerájának felvétele:

A kút egyik alkalmazottja végül poroltóval eloltotta a lángokat, úgy tudni, nem sérült meg senki.