Rágyújtott a benzinkúton, mindent elborított a pokoli lángtenger – videó

Rossz helyen, rossz pillanatban gyújtott rá egy férfi. Döbbenetes videót rögzített a benzinkút biztonsági kamerája.
Minden benzinkút táblán jelzi, hogy tilos a nyílt láng használata, és ez bizony olyan figyelmeztetés, amit muszáj komolyan venni. Egy brazil társaság is örökre megtanulta, hogy a tűz nem benzinkútra való.
Az egyik férfi akkor gyújtott rá, amikor mögötte éppen üzemanyagot fejtettek le egy tartálykocsiból. A benzingőz azonnal belobbant, félő volt, hogy komolyabb katasztrófa is történik.
Videón a benzinkút kamerájának felvétele:
A kút egyik alkalmazottja végül poroltóval eloltotta a lángokat, úgy tudni, nem sérült meg senki.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!