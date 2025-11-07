Otthon szerelné az autóját? Brutális bírság lehet a vége!

2025 júliusában hatályba lépett egy kormányrendelet, amely szerint a magánszemélyek, akik engedély nélkül végeznek otthoni autójavítást vagy bontást, komoly bírságra számíthatnak, akár 50 millió forintig is - írta meg a Haon. Bár sokan bütykölik otthon autóikat, főleg a régebbieket, az otthoni autószerelés alapvetően több szempontból is problémás. Sokszor az emberek nagyobb gondot okoznak a hozzáértés hiányával, így a spórolósnak tervezett otthoni szerelés végül nagyobb költséget jelent, mert végül úgyis szervizbe kell vinni a járművet. Főleg azért, mert a mai járművek nem olyanok, mint a régiek, például a fékrendszerek vagy futóművek javítása eszköz- és szakértelem igényesek, ezeket otthoni körülmények között nehéz biztosítani. Másrészt, ha valaki az udvarán vagy kertjében bontott járművet, alkatrészeket, olajfoltos elemeket, akkumulátorokat tárol az már önmagában veszélyes hulladékkezelésnek minősülhet.

Érdemes tisztában lenni a szabályokkal, hogy elkerüljük az esetleges bírságokat

Fotó: Autó-Motor

Brutális is lehet a bírság

A rendelet szerint ha valaki jelentős mennyiségű veszélyes hulladékot tárol vagy helyez el jogellenesen, akkor a bírság természetes személyeknél akár 50 millió forint, jogi személyek esetén akár 500 millió forint is lehet. A Haon cikke szerint ha a jogellenesen elhelyezett hulladék nem haladja meg a 100 kilogrammot, 20 ezer forintos helyszíni bírságot lehet kiszabni az elkövetőre. Fontos tudni, hogy az autóbontás magán- és közterületen is tiltott tevékenység!