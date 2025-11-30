Így szigorítják a villanyautók biztonságát!

A legnagyobb változás lesz jövőre az autók biztonságát vizsgáló EuroNCAP-programban azóta, hogy 2009-ben áttértek az egy csillagos értékelésre. A rohamos tempóban fejlődő technológiát próbálják megzabolázni azáltal, hogy például már nem csak a vezetőtámogató rendszerek meglétét pontozzák, de vizsgálják azok működését is. Az utóbbi időben például egyre több visszajelzés a téves riasztásokról (jellemzően a vezető figyelmét vizsgáló rendszer), a cél az, hogy ne zavarja a vezetőt az őt segíteni hivatott rendszer, de az működjön hatásosan.

A biztonságos vezetés is bekerül az EuroNCAP látókörébe, a süllyesztett kilincsek ellen is harcba szállnak

Fotó: EuroNCAP

Négy területre osztják a vizsgálatot: biztonságos vezetés, baleset elkerülése, ütközésvédelem, ütközés utáni biztonság

Már nem csak a közvetlen ütközést, az azt megelőző és azt követő pillanatokat veszik figyelembe egy autó biztonságának megítélésekor, de a vezetést is, azaz mennyire hatásosak a vezetőtámogató rendszerek. Az vizsgálati új terület bevezetése mellett az ütközés utáni biztonság terén lesznek jelentős változások, például megkövetelik, hogy az elektromos mozgatású süllyesztett kilincsek ilyenkor is működőképesek maradjanak, hogy megkönnyítsék az első segélynyújtók dolgát. A nagyfeszültségű akkumulátornak ilyenkor is megfelelően elszigetelve kell maradnia, és kommunikálni kell az utasok/segélynyújtók számára az esetleges akkumulátortűz veszélyét. Az automatikus segélyhívónak már nem csak a baleset tényét (GPS-koordináta) kell elküldenie, de az utasok számról és arról is kell információ, használta-e mindenki a biztonsági övet – így előre lehet készülni az esetlegesen súlyosabb sérültekre.