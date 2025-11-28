Ilyen nincs, kinyírja legjobb autóját a BMW!

Van a BMW kínálatában hatalmas luxuslimuzin, szupererős szabadidő-autó és komoly sportkocsi is, a Z-sorozat azonban igazi kakukktojás évtizedek óta a márkánál: azoknak szól, akik a vezetés vegytiszta élményét keresik. A hátsókerékhajtású, kétüléses kabrió aktuális nemzedéke nyolc éves gyártási periódus után búcsúzik, ami azt jelenti, hogy egy darabig biztosan nem lesz Z-modellje a BMW-nek. Az Z4-es sztorijában érdekes, hogy a mostani modellt csak úgy érte meg piacra dobni a kis darabszámok miatt, hogy stratégiai partnerséget kötöttek a Toyotával (a Z4-es és a Supra szoros műszaki rokonságban állnak).

Az aktuális Z4-esből is legenda lehet, ahogyan az 1995-2002 között gyártott Z3-assal ez már megtörtént

Fotó: BMW

A BMW Z4-es esetében eljött a búcsú ideje

A roadster történetét méltóképpen zárják le, mielőtt 2026 márciusában legördül a gyártósorról az utolsó darab. A Z4 Final Edition verziókat amolyan búcsúszériának tekinthetjük, így minden bizonnyal gyűjtői példányok lesznek. A különleges kiadás külső megjelenését a kizárólag ehhez a kiadáshoz elérhető, Frozen Matt Black matt fekete fényezés határozza meg (más színek is választhatók felár nélkül), amelyhez magasfényű díszítőelemek társulnak. A speciális Final Edition felszereltségi csomag minden motorváltozatához elérhető, beleértve az sDrive20i (197 lóerő), az sDrive30i (258 lóerő) modelleket, valamint a 340 lóerős, soros hathengeres motorral szerelt csúcsverziót, a Z4 M40i-t is.