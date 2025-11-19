Levágta az ujja végét a BMW-je, egy vagyonnal lesz gazdagabb

A BMW-nek nem sikerült felülbíráltatnia az esküdtszék döntését, amely 1,9 millió dolláros (626 millió forint) kártérítést ítélt meg egy férfinak, miután X5-ösének ajtaja részben levágta a hüvelykujját. A közel egy évtizedre visszanyúló ügy most a végéhez ért, így az autógyártónak évekig tartó jogi vita után fizetnie kell.

Közel tíz év telt el azóta, hogy a New York-i Godwin Boateng 2016 júliusában elvesztette jobb hüvelykujjának hegyét. A 2013-as BMW X5-ösének B oszlopán pihentette a kezét, miközben az ajtó körülbelül 30 centiméternyire volt nyitva. Amikor az ajtó becsukódott, a behúzáshoz szervomotorokat használó, úgynevezett soft-close mechanizmus aktiválódott, és levágta az ujja hegyét.

Egy ilyen BMW X5-ös harapott le egy darabot a tulajdonosa ujjából

A BMW átvizsgálta az autót, és arra a következtetésre jutott, hogy a funkció nem működött hibásan. A gyártó tagadta a felelősségét, Boateng azonban nem értett egyet ezzel, és hárommillió dollárra beperelte a gyártót.

Fizetnie kell a BMW-nek

Az ügy végül 2024 közepén került bíróság elé került, és az esküdtszék a kért háromból 1,9 millió dollár kártérítést ítélt meg az X5 tulajdonosának. Boateng a perben azt állította, hogy a BMW soft-close ajtói veszélyesek, mivel az oldalablakokkal ellentétben nem használnak érzékelőket annak észlelésére, hogy beszorult-e valamilyen tárgy.

A BMW az ítélet után új tárgyalást kért, de a kerületi bíróság elutasította a kérelmet. Az autógyártó ezután az Egyesült Államok Fellebbviteli Bíróságához fordult, abban a reményben, hogy megváltoztatják az ítéletet. Ez a kísérlet is kudarcot vallott. A fellebbviteli bíróság egyetértett az eredeti ítélettel, megállapítva, hogy a BMW mulasztást követett el azzal, hogy nem figyelmeztette az ügyfeleket a soft-close technológia veszélyeire.