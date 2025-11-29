Ennek a történelmi BMW-nek az ára az eget súrolja!

Manapság a BMW márka kínálatának sportos vezetőket célzó modelljeiért felel az M GmbH, amelyet több mint fél évszázaddal ezelőtt a márkához frissen átigazolt Bob Lutz alapított azzal a céllal, hogy a müncheniek motorsport-aktivitását koordinálja. Első autójuk a 3.0 CSL versenyautó volt, amelynek a létrehozásához használt első prototípus volt az itt látható E9/R1 alvázszámú példány, amelyet aztán a végleges CSL-specifikációnak megfelelően versenyautóként építettek meg, miután a látványos „Batmobile” Aero Kit toldatokat is tesztelték rajta.

Az M GmbH legelső autója volt ez az 1973-as BMW 3.0 CSL, amelyre ajánlatokat várnak

Fotó: Dylan Miles

Három évtizedig csak a gazdája gyönyörködött a különleges BMW-ben

A gyár az 1973-as versenyszezont követően értékesítette az autót az amerikai Hurtig Team Libra istállónak, akik az IMSA versenysorozatban álltak vele rajthoz, az 1974-es évad végén a mexikói Daniel Muniz vásárolta meg. Ezt követően a nyolcvanas években Richard Conway gyűjtő tulajdonába került az első M-es BMW, majd a kilencvenes évek közepén került aktuális gazdájához, aki teljesen felújította és a gyári specifikációnak megfelelően újjáépítette azt. Három évtizednyi garázsfogság után a 2021-es Goodwood Festival of Speed rendezvényen tért vissza a reflektorfénybe az autó.

Fotó: Dylan Miles / Dylan Miles

Nem csak történelmi jelentősége, de hiánytalan, végig dokumentált előélete miatt is különleges ez az 1973-as BMW 3.0 CSL, amelyet Dylan Miles kereskedő értékesít most a tulajdonos megbízásából. Nincs publikus vételár, hanem ajánlatokat várnak, és mivel nem határidős árverésről van szó, arra számítanak, hogy a kellően tőkeerős érdeklődők egymásra licitálnak majd. Az E9/R1-es alvázszámú autó különlegessége miatt még a szakértők se tudják meghatározni az értékét, de abban biztosak lehetünk, hogy többszörösét kapja érte a gazdája, mint anno a BMW 1973-ban: 99 ezer Deutsche Mark szerepelt az árcédulán.

Az alábbi videón nem a kérdéses példány, de egy nagyon hasonló BMW 3.0 CSL látható a gyár saját gyűjteményéből.