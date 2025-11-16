Hírlevél

BMW

Így segített a BMW a Porsche gondján

Szokatlan problémával szembesült a Porsche a hetvenes évek elején. Végül BMW karosszéria alatt tesztelték a 924-es technikáját.
BMWBMW 02veteránautós olvasnivalóPorsche

A hetvenes évek elején indult a Projekt 425, amelynek keretében a Volkswagen és a Porsche a 914-es modell utódát akarta elkészíteni. Az orrmotoros felépítésre szavaztak, a Volkswagen konszernnél meglévő technikát rendezték át: az Audi előre beszerelt váltóját a hátsó tengelyre tették át, a motortérbe a Volkswagen 2,0 literes benzinesét szerelték. Ez a felépítés ideális, 48/52%-os tengelyek közötti tömegeloszlást tesz lehetővé. Azonban a fejlesztés során azzal a problémával szembesültek a mérnökök, hogy nem tudják mivel álcázni az új technikát a közúti tesztelés során. A Volkswagen konszern kötelékében nem volt olyan karosszéria, ami a megfelelő arányokkal rendelkezett volna, ezért a Porsche egy Opel Manta A-t és egy BMW 02-est is vásárolt – végül utóbbi karosszériáját húzták rá az új technikára.

A Porsche mérnökei által a 924-es technikájának tesztelésére használt BMW 02-es öszvér.
BMW 02-esnek tűnik, pedig a Porsche 924 első, közúti tesztelésre használt példánya van a képen
Fotó: Porsche

Külső héjként húzták rá a BMW karosszériát az új technikát tartalmazó padlólemezre

Első ránézésre csak egy sportos BMW 02-es van a képeken, a valóságban a Porsche 924-es egyik legelső, működőképes példányát látjuk. Második ránézésre a nagy méretű és az eredetihez képest magasan lévő kerék-kivágások tűnnek fel, ahhoz már kellene egy igazi 02-es is, hogy észre vegye az ember: a hátsó tengelyt 10 centivel előrébb hozták (a 924-es tengelytávolsága ennyivel kisebb a BMW értékénél). Csak az autó alá nézve lehet észre venni a szinte az aszfalton lévő kipufogódobot.

 

Az utastérben is az álcázást választották a Porsche szakemberei, hiszen a BMW eredeti műszerfalát építették vissza, épp csak a váltókart emelték meg annak érdekében, hogy az ott legyen, ahol a végleges darab. A váltókar előtti kiegészítő műszerek megszokott tuningelemek voltak akkoriban, itt azonban a fejlesztéshez szükséges dolgokról informáltak.

 

A motortérben látszik a legtöbb átalakítás, az Audi-féle jobbra döntött négyhengeres sokkal laposabb az eredeti BMW-blokknál, ráadásul ezt sokkal hátrébb építették be, így el kellett távolítani a szélvédő előtti tálcát. A doblemezekben előrébb és sokkal alacsonyabbra helyezték át a lengéscsillapító-bekötési pontokat, a vízhűtőt is hátrébb mozgatták. A különös BMW-Porsche öszvér ma már nincs meg, azt elbontották, miután elvégezte a dolgát. A Porsche 924-es végül a tervezettnél később került utcára, mivel a Volkswagen az 1973-as olajválság miatt feladta a 924-es projektet és inkább az új Golf alapján készítette el sportkocsiját, a Porsche egyedül maradt a fejlesztés befejezésénél.
 

 

 

 

