villanyautó

Küszöbön Brüsszel újabb nagy bukása!

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Ha minden a tervek szerint halad, az Európai Unióban 2035-től nem lehet majd újonnan belső égésű motoros autót forgalomba helyezni. Egy friss felmérés szerint azonban a vásárlójelöltek fele nem venne elektromos autót…
villanyautóelektromos autókautós hírautópiac

Sok nagy autógyártó megkongatta már a vészharangot: a Mercedes első embere egyenesen úgy fogalmazott, hogy fejjel megyünk a fal felé az Európai Unió 2035-ös célkitűzésével. Merthogy hiába támogatja számos ország pénzügyi ösztönzőkkel a váltást, ezek megszűnésével az eladások meredeken visszaesnek. De vajon mi az oka annak, hogy ennyire lassan megy az elektromos autókra való átállás?

Elektromos autók: a törvényhozók elképzelését a valós piaci igények erősen árnyalják Fotó: Autowp
Elektromos autók: a törvényhozók elképzelését a valós piaci igények erősen árnyalják 
Fotó: Autowp

Elektromos autók helyett a benzinesek a nyerők

A carVertical autóipari adatszolgáltató legfrissebb felméréséből (16 ezer fős kutatás, 35 országból) egyértelműen kirajzolódnak a vevői preferenciák, a vásárlójelöltek 43,8 százaléka a benzines, 38,9 százaléka a dízel, 10,4 százaléka a hibrid, és mindössze 5,6 százaléka az elektromos meghajtást jelölte meg a számára ideálisnak. Sőt, a megkérdezettek több mint fele (51,5 százalék) jelezte, hogy jelenleg nem venne elektromos autót, és csupán 12,2 százalék fontolná meg elektromos jármű vásárlását! 

Ezek a számok azt mutatják, hogy a vásárlók továbbra is a hagyományos, belső égésű motorral hajtott járműveket részesítik előnyben, és még nem állnak készen az átállásra. 

„A magas árak, a töltőhálózat hiányosságai és a villanyautókkal kapcsolatos tévhitek mind közrejátszanak abban, hogy az emberek nem lelkesednek a technológiáért. Egyre világosabban látszik, hogy a belső égésű motorral felszerelt autók teljes kiváltása komoly kihívást jelent majd. Az állami intézkedések önmagukban nem elegendők – a vásárlók egyszerűen nem állnak még készen a váltásra” – állítja Matas Buzelis, a carVertical autóipari szakértője. Arra a kérdésre, hogy miért nem vásárolnának elektromos autót, a válaszadók 32 százaléka a magas árat, 26,7 százaléka a korlátozott hatótávot, 21,1 százaléka a hiányos infrastruktúrát, míg 12 százaléka az alacsony viszonteladási értéket jelölte meg.

 

