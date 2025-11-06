Büntetőfékezés után fogócska: ijesztő jelenetet rögzített egy rolleres sisakkamerája – videó

Büntetőfékezés után verekedni is akart egy agresszív autós Budapesten. A Bpiautosok.hu rolleres olvasója azt írta, hogy az autós már piroson hajtott át, de valami nem tetszett neki, ezért szabálytalanul megelőzte.

Az autó sofőrje akkor pöccent be igazán, amikor a rolleres rádudált. Kétszer is büntetőfékezett, majd fogócskázás kezdődött. A rolleres azt írta, érezte, hogy a férfi nem megbeszélni akarja a dolgot, hanem inkább leütni, ezért eszében sem volt megállni.

Videón a büntetőfékezés, és a folytatás:

A videó eljutott a rendőrséghez is, a BRFK eljárást indított az ügyben.